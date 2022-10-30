聽奧／保齡球代表隊好風光 女團摘銀男團鍍銅

中央社／ 台北30日電
中華保齡球女團在聽奧獲得銀牌。 北市大鄭行超臉書
中華保齡球女團在聽奧獲得銀牌。 北市大鄭行超臉書

台灣聽奧保齡球代表隊昨天火力全開，女子團體賽台灣隊在壓軸金牌戰以157比171不敵地主馬來西亞，獲得銀牌，而台灣男團也成功再添1面銅牌。

第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）保齡球項目，前天歷經1天休兵，昨天在馬來西亞吉隆坡重燃戰火，進行男、女團體賽。

台灣女團在預賽以總分5157分、排名第2晉級4強，男團也以總分5558分、名列第3，雙雙挺進4強，可惜男團在準決賽以182比195不敵地主馬來西亞，受阻決賽門外，但仍摘下1面銅牌。

相較於男團提前落馬，台灣女團沒有漏氣，先在4強以202比177淘汰烏克蘭，躋身壓軸金牌戰，可惜最終沒能如願再替台灣添得金牌入袋，僅以銀牌作收。

靠著男、女團再奪1銅、1銀，台灣聽奧保齡球代表隊就已拿下1金、3銀、5銅的亮眼成績，而聽奧代表隊則累積取得3金、10銀、13銅。

今天是聽奧保齡球最後一天賽事，將進行男、女盟主賽，台灣男子隊包括謝盛福、林呈恩、陳建豪及郭冠銘等4人晉級盟主賽，女子隊則是林香孜、薛秀珍、黃淑敏、張堯茜、林雅琴與黃雅婷等6人全數晉級，仍有機會替台灣隊持續爭取獎牌入袋。

中華保齡球男團在聽奧獲得銅牌。 北市大鄭行超臉書
中華保齡球男團在聽奧獲得銅牌。 北市大鄭行超臉書

聽奧

延伸閱讀

聽奧／不負獎牌庫美名 保齡球男女團銅包銀

企業射箭／新北凱撒「凱」旋歸來 驚天逆轉奪隊史首冠

聽障奧／保齡球女子三人賽再摘銀牌 差1金突破上屆成績

體操／李智凱確診缺席世錦賽 林育信：男團8強機率不大

相關新聞

法國羽賽／「楊肉盧」不敵印度組合 亞軍仍寫搭檔新猷

法國公開賽闖進決賽寫下搭檔新猷，我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天最終戰首度遭遇世界排名第8的印度組合謝提（Chi...

羽球／台灣第2人 郭冠麟奪世青男單金牌

2022年U19世界青年羽球錦標賽今天在西班牙聖坦德舉行個人賽最終賽程，勇闖男單決賽的台灣小將郭冠麟，今天在全場領先下以...

足球／移工世界盃 12國以「足」會友

卡達世界盃足球賽即將到來，國內足球熱也將加溫。一連兩天的「移工世界盃」昨天在台中朝馬足球場落幕，這場由台灣外籍工作者發展...

足球／北市幼兒錦標賽 熊讚女足同樂

全國規模最大的「台北市幼兒足球錦標賽」，今天在台北田徑場進行第二天賽事，這項賽事由台北市政府體育局主辦、教育局協辦，體育...

聽奧／保齡球再添1銀1銅 13面獎牌寫新猷

第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽今天落幕，謝盛福及林香孜在男、女盟主賽分別再奪下銀牌及銅牌，讓中華代表隊獎牌...

足球／移工世界盃台中登場 12國移工、新住民與會

台中市政府運動局與台灣外籍工作者發展協會共同舉辦的「移工世界盃」，今天在台中朝馬足球場落幕，此次賽事匯集約12國的移工、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。