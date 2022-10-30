高球／PGA百慕達錦標賽第3輪 俞俊安並列第3全力爭冠

中央社／ 台北30日電
俞俊安，資料照。（PGA TOUR／中央社）
俞俊安，資料照。（PGA TOUR／中央社）

台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA百慕達錦標賽第3回合，以低於標準4桿的67桿繳卡，累計以低於標準16桿的197桿，排名並列第3，明天將挑戰PGA生涯首冠。

總獎金650萬美元（約新台幣2億896萬元）的百慕達錦標賽，今天進行第3回合競桿，美國選手葛里芬（Ben Griffin）與愛爾蘭的鮑爾（Seamus Power）同以低於標準18桿的195桿並列領先，僅以2桿之差領先緊追在後的俞俊安。

俞俊安上季在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的次級巡迴賽、光輝國際巡迴賽表現出色，今年9月取得PGA參賽資格，而有大將之風的他，在登上PGA後短短不到2個月，就已坐在爭冠的列車上。

這次百慕達錦標賽俞俊安開高走高，在首日比賽就猛打3鷹，飆出PGA生涯單回合最低的64桿，且包括今天在內，他連續3天都繳出6字頭的成績卡，排名始終維持在前10。

俞俊安今天在前9洞就打下3鳥，轉場後又在第10洞打下今天的第4隻小鳥。表現沉穩的他，直到第15洞起遭遇亂流，連續2洞吞下柏忌，所幸他很快回穩，接下來最後2洞又連續打鳥，不僅成功止血，也把失誤浪費的桿數全補了回來。

至於同場參賽的「賢拜」潘政琮表現也不俗，今天全場打下2鳥、沒有任何柏忌，以低於標準2桿的69桿完賽，目前累計以低於標準11桿的202桿，暫時並列第13。

俞俊安 高爾夫

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