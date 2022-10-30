聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／自強國中小將陳祈韻 赴澳參賽奪女單U13冠軍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
陳祈韻遠赴澳洲參賽，一舉拿下冠軍。圖／新竹縣府提供
陳祈韻遠赴澳洲參賽，一舉拿下冠軍。圖／新竹縣府提供

新竹縣立自強國中桌球隊選手陳祈韻日前身披國家隊戰袍，遠赴澳洲參加「2022澳洲達爾文青少年桌球公開賽」，一舉奪下13歲組女子單打冠軍、15歲組女子單打季軍殊榮，新竹縣長楊文科除肯定她的好表現之外，也勉勵她精益求精，更上一層樓。

新竹縣教育局指出，就讀7年級的陳祈韻在校訓練期間，參加8月中「111年青少年女子組國手選拔賽」，在教練張苡靖的帶領下，一舉獲得U13組冠軍，以及入選U15組與U17組青少年國手資格的佳績。

她在今年9月間代表國家參加「2022年澳洲達爾文青少年桌球公開賽」，比賽結果也不負眾望，由陳祈韻拿下U13組女子單打冠軍與U15組女子單打季軍。

楊文科對陳祈韻的佳績給予祝賀與肯定，他表示，縣府對體育的大力支持有目共睹，投入多項資源做為選手們及學校的後盾，而小將們有機會入選國家代表隊，非常不容易也非常光榮，而且能以堅強的信念贏得好成績，也為自己贏得榮耀與掌聲，希望陳祈韻能繼續更上一層樓。

自強國中校長朱紋秀表示，學校在今年8月初創立桌球隊，共有14名來自各縣市的桌球小將加入、就讀，在教練們的指導下，不僅給予桌球訓練，同時也相當要求品德教育；此外也與東泰高中桌球隊合訓，大大提升訓練強度，並在選手的家人及合作金庫支持下，讓小選手們可以專心練習、精進球技。

教育局表示，新竹縣今年共有5名選手在桌球國手選拔賽大放異彩，獲選國手資格，包括入選11歲女子組的十興國小陳瑞翎、11歲男子組的竹仁國小吳昀諺、13歲女子組的自強國中林翌蓁、17歲男子組東泰高中梁振威，以及同時入選13歲女子組、15歲女子組、17歲女子組的陳祈韻。

桌球

延伸閱讀

桌球／全國錦標賽混雙賽事 國泰人壽金包銀

桌球／莊智淵不敵奧恰洛夫 WTT總決賽首輪出局

桌球／林昀儒輕取阿魯納 WTT總決賽首戰開紅盤

桌球／每次交手都陷苦戰 球王樊振東讚林昀儒：非常有實力

相關新聞

法國羽賽／「楊肉盧」不敵印度組合 亞軍仍寫搭檔新猷

法國公開賽闖進決賽寫下搭檔新猷，我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天最終戰首度遭遇世界排名第8的印度組合謝提（Chi...

羽球／台灣第2人 郭冠麟奪世青男單金牌

2022年U19世界青年羽球錦標賽今天在西班牙聖坦德舉行個人賽最終賽程，勇闖男單決賽的台灣小將郭冠麟，今天在全場領先下以...

足球／移工世界盃 12國以「足」會友

卡達世界盃足球賽即將到來，國內足球熱也將加溫。一連兩天的「移工世界盃」昨天在台中朝馬足球場落幕，這場由台灣外籍工作者發展...

足球／北市幼兒錦標賽 熊讚女足同樂

全國規模最大的「台北市幼兒足球錦標賽」，今天在台北田徑場進行第二天賽事，這項賽事由台北市政府體育局主辦、教育局協辦，體育...

聽奧／保齡球再添1銀1銅 13面獎牌寫新猷

第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽今天落幕，謝盛福及林香孜在男、女盟主賽分別再奪下銀牌及銅牌，讓中華代表隊獎牌...

足球／移工世界盃台中登場 12國移工、新住民與會

台中市政府運動局與台灣外籍工作者發展協會共同舉辦的「移工世界盃」，今天在台中朝馬足球場落幕，此次賽事匯集約12國的移工、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。