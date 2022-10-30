桌球／自強國中小將陳祈韻 赴澳參賽奪女單U13冠軍

新竹縣立自強國中桌球隊選手陳祈韻日前身披國家隊戰袍，遠赴澳洲參加「2022澳洲達爾文青少年桌球公開賽」，一舉奪下13歲組女子單打冠軍、15歲組女子單打季軍殊榮，新竹縣長楊文科除肯定她的好表現之外，也勉勵她精益求精，更上一層樓。

新竹縣教育局指出，就讀7年級的陳祈韻在校訓練期間，參加8月中「111年青少年女子組國手選拔賽」，在教練張苡靖的帶領下，一舉獲得U13組冠軍，以及入選U15組與U17組青少年國手資格的佳績。

她在今年9月間代表國家參加「2022年澳洲達爾文青少年桌球公開賽」，比賽結果也不負眾望，由陳祈韻拿下U13組女子單打冠軍與U15組女子單打季軍。

楊文科對陳祈韻的佳績給予祝賀與肯定，他表示，縣府對體育的大力支持有目共睹，投入多項資源做為選手們及學校的後盾，而小將們有機會入選國家代表隊，非常不容易也非常光榮，而且能以堅強的信念贏得好成績，也為自己贏得榮耀與掌聲，希望陳祈韻能繼續更上一層樓。

自強國中校長朱紋秀表示，學校在今年8月初創立桌球隊，共有14名來自各縣市的桌球小將加入、就讀，在教練們的指導下，不僅給予桌球訓練，同時也相當要求品德教育；此外也與東泰高中桌球隊合訓，大大提升訓練強度，並在選手的家人及合作金庫支持下，讓小選手們可以專心練習、精進球技。

教育局表示，新竹縣今年共有5名選手在桌球國手選拔賽大放異彩，獲選國手資格，包括入選11歲女子組的十興國小陳瑞翎、11歲男子組的竹仁國小吳昀諺、13歲女子組的自強國中林翌蓁、17歲男子組東泰高中梁振威，以及同時入選13歲女子組、15歲女子組、17歲女子組的陳祈韻。