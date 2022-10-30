羽球／法國公開賽四強不敵何冰嬌 戴資穎自責發文

羽球一姊戴資穎在BWF超級750系列的法國公開賽四強中，不敵中國好手何冰嬌，昨(29)日自責在社群發文，表示非常抱歉，並感謝大家的支持。

戴資穎賽前就曾表示大腿四頭肌受傷，雖咬牙力拚贏下和「宿敵」依瑟濃的八強戰，但在四強賽與何冰嬌的對決中力不從心，首局就陷入苦戰，最後以15：21、10：21直落二不敵何冰嬌，無緣決賽。

賽後戴資穎在Instagram上自責發文，寫下「感謝大家的支持，很抱歉今天的身體狀況不佳」，並附上英文「Thanks for your support」。發文一出讓球迷很是心疼，紛紛表示「不用抱歉，永遠支持妳」，世界羽聯官方也回覆「好好休息養身，年終賽再見哦」。

賽前，何冰嬌生涯共對戰戴資穎12次，僅拿下2勝，落敗10次，而這次除了拿下第3勝外，也是何冰嬌第一次在四強賽中擊敗戴資穎。

結束法國公開賽後，戴資穎預計會返台休息，備戰12月14日於中國廣州開打的BWF年終總決賽。