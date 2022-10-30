聽新聞
test
0:00 / 0:00
路跑／台北、嘉義及高雄同開跑 3萬人響應長庚永慶盃
長庚永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義及高雄三地開跑，估計高達3萬人響應，今年活動代言人「跨欄王子」陳傑、長庚醫療財團法人主委程文俊、衛福部次長石崇良、疾管署署長周志浩等也現身台北場，以具體行動支持全民運動。
長庚永慶盃是發揚創辦人王永慶規律運動與關懷社會的精神所舉辦，去年因新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉辦，許多人帶著全家大小一同前來；今年台北場在總統府前廣場舉行，比賽分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。
今年長庚永慶盃路跑的主題「規律運動，有效提升免疫力」，長庚醫院指出，與病毒共存已是全球因應疫情的趨勢，而肌肉是人體重要的免疫調節器官，正確且規律的運動可有效的提升免疫力。由於跑步和健走具有不需要器材、隨時隨地都可以進行、空間及環境的限制最少、強度跟節奏可以自行調整等優勢，成為近年最多人從事的運動之一，也是國人運動的最佳選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言