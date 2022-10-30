路跑／高雄富邦馬拉松晨曦開跑交管 首度舉辦輪椅組半馬

「2022高雄富邦馬拉松」今天清晨5點在高雄國家體育場盛大開跑，6千名國內外跑者參與。主辦單位推廣運動平權，今年首度以邀請制舉辦輪椅組半馬競賽，並增設視障組、輪椅組冠軍獎金。

全台四大馬拉松、也是全台五場成績賽事之一的高雄富邦馬拉松，今年以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為主題，搭配全新路線及主題轉型蛻變，沿著全新完工的綠廊道、愛河以及高雄港區奔跑，期望給跑者感受高雄獨特山海河港美景。

高雄市長陳其邁、運發局長侯尊堯和富邦人壽總經理陳俊伴等共同鳴槍，各組參賽好手陸續起跑。陳其邁表示，今年終於恢復高雄馬拉松的舉辦，也是富邦第三年贊助，跑者會經過非常漂亮的景點，包括平日難得進入的左營軍區，沿路也有很多學校、宮廟、企業的應援，更重要的是謝謝市民的配合體諒與包容，讓來自國外內的選手見證港都的進步與美麗，盡情享受比賽。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，為了給參加的跑者、市民帶來更好的運動體驗，富邦人壽攜手高雄市政府運動發展局，結合本次大會主題「一起更好」，號召跑者響應富邦「Run For Green」植樹計畫，運動的同時，也為環境盡一份心力。富邦人壽重視多元族群的需求，今年高雄富邦馬拉松導入運動平權理念，推動各族群的運動權益。

高雄今天空品為普通，選手努力爭取好成績。