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法國羽賽／閉眼防守也行！「楊肉盧」勇闖決賽寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
寶島男雙「楊肉盧」組合盧敬堯（左）和楊博涵。圖／香港體路提供（資料照）
寶島男雙「楊肉盧」組合盧敬堯（左）和楊博涵。圖／香港體路提供（資料照）

法國公開賽闖進4強的我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天延續驚奇，兩人第6度面對英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）維持完美勝率，以21：15、21：14迎接勝利，生涯首度打進超級750系列賽決賽，共譜搭檔新猷。

「楊肉盧」和我國「一姊」戴資穎雙雙打進法國公開賽4強，今天兩組台將接棒上陣，先登場的小戴雖受傷勢影響，以直落2不敵大陸何冰嬌，但壓軸上陣的「楊肉盧」打得精彩，一下場就連拿3分，領先雖一度被追到1分差，但「楊肉盧」靠嚴密防守再拉開差距，以21：15先下一城。

第二局「楊肉盧」仍佔上風，技術暫停時已取得11：4優勢；恢復比賽後兩人延續銅牆鐵壁般的防守，楊博涵甚至有閉眼回擊的精彩表現，最終「楊肉盧」就在一路領先下以21：14奪勝，楊博涵第一時間立刻跪地仰天，慶祝對戰6連勝入袋。

「楊肉盧」曾在2019年丹麥公開賽打進4強，是兩人超級750系列賽最佳表現，今年在法國突破紀錄，打進近3年第一場決賽，有機會終結2016年後的「冠軍荒」，兩人最終戰將遇世界排名第8的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），這場男雙對決排在決賽5戰的壓軸場，約台灣時間今晚11點登場。

【中央社台北30日電】

台灣男雙「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天在法國羽球公開賽男雙4強，以21比15、21比14擊敗英格蘭組合蓮恩與凡迪，寫下對戰6連勝，這也是兩人近5年來首度打進決賽。

在法國巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67萬5000美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽之後登場。

世界排名25的楊博涵與盧敬堯，上一次聯手打進壓軸決賽已是2017年的美國羽球公開賽，兩人這次在超級750系列的法國公開賽挺進決賽，不僅是近5年來首度闖進金牌戰，同時也是兩人「合拍」以來，在次頂級賽事所締造的最佳戰績。

「楊肉盧」過去和英格蘭的雷恩（Ben Lane）與文迪（Sean Vendy）共5次交鋒，台灣組合從未吞過敗仗，且兩組人馬上週才在丹麥公開賽首輪過招，當時「楊肉盧」以直落二橫掃對手，輕鬆摘下晉級門票。

今天兩組人馬再次碰頭，開局台灣組合就連拿3分，在7比6領先之際，「楊肉盧」合力拉出5比0攻勢，除拉開領先幅度也奠定勝基，在一路領先優勢下，先以21比15拿下。

次局台灣組合開賽又靠著3比0攻勢下馬威，並在6比4領先之際拉出8比1攻勢甩開對手糾纏，全場未曾讓對手近逼，最終以21比14再下一城，如願拿下相隔5年的冠軍賽入場券。

戴資穎

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