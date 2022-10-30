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法國羽賽／帶腿傷上陣不敵陸將 戴資穎無緣決賽

聯合報／ 記者曾思儒劉肇育／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

身體非百分百狀態下，我國「一姊」戴資穎今天在法國公開賽4強賽沒能延續對上大陸女將何冰嬌的對戰優勢，以15：21、10：21止步，無緣挑戰在巴黎的第2座金盃。

小戴上周在丹麥公開賽傷到股四頭肌，轉戰法國前3戰雖都以直落2奪勝，但今天帶傷上陣碰世界排名第8的何冰嬌，小戴剛開賽失誤較多，先陷入0：4落後，技術暫停時也以4：11居下風。

首局小戴最多落入6：18劣勢，但即時找回主動權，加上翻網過的幸運球幫忙，一口氣打出7：0小高潮，可惜因判斷失誤讓何冰嬌拿到第19分，加上自己回球出界，讓何冰嬌取得20：13的「局末點」優勢；小戴雖瓦解對手前2個拿下局數的機會，逆轉仍差一步，以15：21失去本周第一局。

第2局何冰嬌又以連拿5分開局，一路落後的小戴失誤仍多，幾次主動機會但沒換成分數，表情和肢體動作都看得出沮喪，最終就讓何冰嬌以21：10拿下第13度碰頭的第3勝，且是終結對上小戴的4連敗。

2017年摘下法國金盃的小戴，今年4強止步，無緣和西班牙前「世界球后」馬琳（Carolina Marín）決賽會師。

馬琳另場4強賽以直落2拍下現任日本球后山口茜，有機會挑戰今年歐錦賽後的單季第2冠。

【中央社台北30日電】

東京奧運女單銀牌得主、台灣羽球一姐戴資穎，今天在法國羽球公開賽女單4強，以15比21、10比21不敵世界排名第8的中國女將何冰嬌，對戰4連勝止步，無緣決賽。

在巴黎舉行的法國羽球公開賽，總獎金為67.5萬美元（約新台幣2185萬元），是世界羽球巡迴賽超級750系列的次頂級大賽，緊接著丹麥羽球公開賽之後登場。

戴資穎8強賽以直落二放倒泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），報了上週在丹麥羽球公開賽落敗的一箭之仇，4強賽則遭遇左手持拍的中國女將何冰嬌。

賽前戴資穎和何冰嬌共12次交鋒，前者取得10勝壓倒性對戰優勢，且還保有對戰4連勝，而戴資穎最近一次輸給何冰嬌，則是2018年世界羽球錦標賽8強，當時雙方鏖戰3局才分出勝負。

今天兩人在法國公開賽4強再次交鋒，首局戴資穎暖機稍慢，開賽就陷入1比5劣勢，比賽中最多以6比18大幅落後，不過接下來戴資穎開啟追分模式，一口氣拉出一波7比0攻勢，也成功縮小差距。

可惜比賽前半段失血太多，戴資穎雖卯足全力追趕，最後仍以15比21讓出。

次局戴資穎開賽沒有太多起色，連失5分，一路落後，對手在12比7領先之際，又拉出8比0攻勢在傷口上灑鹽，並取得「聽牌」優勢，戴資穎雖連續化解3個賽末點，可惜最後一記長球出界，最後仍以10比21棄守，無緣晉級。

歐錦賽 戴資穎 山口茜

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