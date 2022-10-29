聽奧／不負獎牌庫美名 保齡球男女團銅包銀

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會的保齡球代表隊，今天男女隊同時出擊，參加大會的男、女子組團體賽，延續連日奪牌的氣勢，分別拿下男子團體賽銅牌與女子團體賽銀牌，為我國單日再收穫兩面獎牌，總統蔡英文獲悉代表隊的奪牌消息後，立即拍發賀電表達祝賀之意，也讚許代表隊連日來為國爭光的好表現，不負「聽奧獎牌庫」的美名。

大會在經過一天的休整之後，29日進行男、女子組團體賽，也是我國實力水準平均的保齡球代表隊賽前所設定的奪牌項目。我男子隊在預賽打完後，以總和5558分排名第三；女子隊打完預賽六局後則是以5157分排名第二，雙雙晉級四強準決賽。

我男子隊在四強準決賽所面對的對手是馬來西亞隊，以182分比195分不敵地主，無緣晉級金牌戰，但摘下銅牌的成績仍比上屆該項目第五名的成績更進一步。

女子隊在四強準決賽面對歐陸強敵烏克蘭，兩隊前半局緊咬比分，最後我女子隊靠著穩定的水準表現，以202分比177分擊敗烏克蘭，晉級金牌戰。可惜金牌戰未能延續準決賽的好表現，以157分不敵地主馬來西亞女子隊的171分，獲得銀牌。

打完團體賽之後，大會賽程最終日將進行男、女盟主賽的賽事，我男子隊有謝盛福、林呈恩、陳建豪及郭冠銘等4人晉級；女子隊則是林香孜、薛秀珍、黃淑敏、張堯茜、林雅琴與黃雅婷等6位女將全數晉級。