企業射箭／新北凱撒「凱」旋歸來 驚天逆轉奪隊史首冠

中華企業射箭聯賽總冠軍賽於今天在國體大射箭場展開最後對決，第一點雙方屏氣周旋，凱撒詹紫媚加射成功以關鍵十分箭5：4險勝，第二點男團寒舍蘇于洋連續兩支十分箭強助寒舍以5：1擊敗凱撒，第三點混雙寒舍趁勝追擊連續兩次拿下36分高分以5：1擊敗凱撒，第四點男單戴宇軒吹起反攻的號角，靠著5支十分箭以7：3拉近比分，最後一點女單雷千瑩肩負全隊壓力，靠著最後一箭十分箭，新北凱撒扛住總積分7：14落後的逆境，最後以總積分20：19勝出，全隊高舉雙手歡呼迎來隊史首冠。

賽後凱撒雷千瑩說：「比賽進行到一半判斷出自己這點將會是關鍵，特別拉高專注力應對，最終拿下冠軍。當下隊友衝上來為此珍貴榮耀歡騰不已，全隊整季齊心戮力，終嘗甜美果實。」

第一點女團，本輪總是「致勝點」的女團擔任第三戰開路先鋒，戰況一如既往的難分難解，雙方各有領先，寒舍靠著蔡佩綺、謝佩涓、林佳恩三位「女將」穩定表現，將比數拉到4：4平手，詹紫媚大心臟關鍵十分，抹滅掉寒舍勝利的曙光，助凱撒贏下此點。

第二點男團寒舍發揮王者氣勢，以5：1勝出，寒舍於3：1聽牌時蘇于洋對於拉長戰局堅決說不，連續兩支十分箭帶領寒舍拿下此點。

第三點混雙寒舍趁勝追擊，儘管凱撒雷千瑩及戴宇軒兩人連續兩支10分箭幫助隊伍1：1追平比分，寒舍以排山倒海之勢連續兩局拿出36分高分以5：1拿下此點。

第四點男單，比賽前段凱撒戴宇軒多支十分箭幫助隊伍5：1拿下巨大優勢，然而寒舍魏均珩不願白費掉巨大優勢，射出關鍵十分積分追分，然而戴宇軒拿出26分高分終結寒舍的攻勢，以7：3結束此點。

本戰關鍵一點女單在大家摒住呼吸的關注下開始，總積分來到了17：14由寒舍領先，寒舍林佳恩以2：0先馳得點，莫大的壓力全在凱撒雷千瑩身上，雷千瑩輸掉一分本戰便宣告敗北，雷千瑩再度跌破大家眼鏡，連續追分將比數拉至4：2領先，最後一輪雷千瑩發揮大心臟，射出致勝10分箭，以一分之差拿下本點，幫助凱撒拿下隊史首冠。