高球／高雄公開賽最終回 高藤逆轉奪台巡賽生涯首冠

台灣男子職業高爾夫好手高藤，今天在高雄公開賽最終回上演逆轉秀，他打出69桿，4回合以低於標準12桿的276桿逆轉勝，並拿下8年職業生涯台巡賽公開賽等級首冠。

總獎金新台幣315萬元的2022高雄公開賽，今天在高雄高爾夫俱樂部進行最終輪決賽，前3回合打完還握有3桿優勢的謝東宏，最終沒能守住領先，讓同門的高藤興奮拿下台巡賽生涯首冠，並笑納60萬元冠軍獎金。

今天決勝關鍵在第16洞，謝東宏開球撞到樹偏歪離球道、小白球落入樹林，接下來球位又不佳，以致苦吞「雙柏忌」，也讓高藤取得2桿領先優勢。

收尾的第18洞，謝東宏靠著一記漂亮7呎鳥推收尾，不料高藤也不遑多讓上演美技，從10碼外直接切進洞抓鳥，也保住領先、以2桿之差留住冠軍。

高藤表示，今天切桿與推桿發揮夠水準，就算臨場有些失誤，但仍靠著切桿化險為夷保帕成功，是此役搶冠的功臣。

高藤與謝東宏今天同組爭冠，他說，可能是兩人平時很熟，自己也很專注擊球，所以沒有緊張氛圍，他賽後笑說：「前15洞兩人各自打出好球，還會互相擊掌打氣，不過第15洞打完，兩人再度平手後，上了第16洞發球台，才真正進入緊繃狀況，兩人就不再有輕鬆互動。」

高藤指出，今年還有3場比賽，希望今年台巡賽總獎金排名能前進至前10，明年仍會在台巡賽繼續努力奮鬥，希望明年底考亞巡賽資格。