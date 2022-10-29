桌球／全國錦標賽混雙賽事 國泰人壽金包銀

全國桌球錦標賽昨天在新竹市立體育館點燃戰火，除了幾名在外征戰的好手外，不少國手都在這次賽事中代表母企業出賽，而在今天登場的混雙賽事中，代表國泰人壽的李昱諄／張佑安最終也在內戰中擊敗林芊瑩／林彥均，拿下混雙金牌。

今年全國桌球錦標賽從10月28日至11月2日在新竹市體育館開打，我國好手也齊聚一堂爭奪報名明年度國手選拔的資格，而昨天就登場的混合雙打組，今年共有超過300組參賽。

代表國泰人壽出賽的李昱諄／張佑安今天也一路過關斬將，先在8強賽碰上同樣代表國泰人壽的朱以情／洪敬愷，最終以直落四晉級到4強賽，4強賽則是對上合作金庫王意如／施亮維，再度連拿4局搶下冠軍賽門票。

而冠軍賽則是再度上演國泰內戰，由李昱諄／張佑安對上林芊瑩／林彥均 ，最終李昱諄／張佑安再度以12：10、11：5、11：7、11：5直落四勝出，拿下這次混雙冠軍。