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高球／PGA百慕達錦標賽次輪 俞俊安飆66桿並列第7

中央社／ 台北29日電
台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA百慕達錦標賽第2回合持續走揚，再繳出低於標準5桿的66桿。 法新社
台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA百慕達錦標賽第2回合持續走揚，再繳出低於標準5桿的66桿。 法新社

延續首回合猛打3鷹的好表現，台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA百慕達錦標賽第2回合持續走揚，再繳出低於標準5桿的66桿，累計以低於標準12桿的130桿並列第7。

總獎金650萬美元（約新台幣2億896萬）的百慕達錦標賽，今天進行第2回合競桿，美國選手克蘭（BenCrane）如有神助，單回合飆出1鷹、9鳥與2柏忌，單回合以低於標準9桿的62桿繳卡，累計以低於標準14桿的128桿，暫以1桿之差獨居領先。

俞俊安在第1回合表現精彩，全場3個5桿長洞全部獵鷹，繳出他在PGA美國職業高爾夫巡迴賽單回合最低的64桿，排名一度並列第8。

延續首回合的手感，俞俊安今天在次輪依舊火燙，雖沒有持續打鷹，不過全場6鳥、1柏忌，讓他再繳出低於標準5桿的66桿，排名也向上爬升1名，目前與領先榜之首的克蘭僅2桿的差距。

除了俞俊安的神勇發揮，同場參賽的潘政琮表現也不遑多讓，今天他也同樣打下6鳥，不過也吞下2個柏忌，讓他以低於標準4桿的67桿繳卡，累計以低於標準9桿的133桿，排名暫時並列24。

由於當地晚間天色過暗，第2回合比賽仍有2名球員還未完成比賽，大會目前暫設以低於標準6桿的136桿為晉級標準，而俞俊安與潘政琮都將晉級、參加後2天的決賽。

俞俊安 潘政琮 高爾夫

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