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法國羽賽／戴資穎帶傷拍落依瑟儂 成功復仇挺進4強賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎擊敗泰國好手依瑟儂復仇成功。 圖／Badminton提供
戴資穎擊敗泰國好手依瑟儂復仇成功。 圖／Badminton提供

BWF超級750系列的法國公開賽，我國一姊戴資穎在今天凌晨登場的8強賽中遭遇泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），儘管是帶著傷勢上陣，但戴資穎最終仍是以21：18、21：10直落二晉級，報了上周在丹麥公開賽8強賽輸球之仇，挺進到4強賽。

戴資穎上周在丹麥公開賽8強賽遭遇依瑟儂，在兩人生涯第33度的對決中，依瑟儂最終以10：21、22：20、21：16勝出，中止對戰6連敗，而止步於8強的戴資穎也在近日受訪時透露，在上周發生了四頭肌的傷勢，身體並不是處在百分之百的狀態。

而兩人今天生涯第34度的對決依舊打得拉鋸，在首局前段戴資穎雖然一度落後，讓依瑟儂以11：9進入技術暫停，不過下半局戴資穎改變球路後讓依瑟儂有點措手不及，反打出一波10：0的攻勢逆轉戰局，儘管依瑟儂重新調整後又打出一波6：0反撲，但戴資穎仍是穩住陣腳搶下關鍵2分，以21：18先下一城。

第二局開打前依瑟儂一度在醫護人員協助下處理大拇指傷勢，而戴資穎在該局前段也靠著靈活的球路迫使依瑟儂不斷發生失誤，並以11：5領先進入技術暫停，下半局戴資穎持續將領先優勢擴大到雙位數，最終也以21：10勝出，挺進到4強賽，而戴資穎4強賽的對手將是泰國布莎南以及上周在丹麥公開賽封后的中國大陸好手何冰嬌之戰的勝者。

至於近況不錯的我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天則是在男雙8強賽迎戰世界排名第15名的印尼組合菲克里（Muhammad Shohibul Fikri ）／毛拉納（Bagas Maulana），最終以21：16、18：21、21：16勝出，挺進到男雙4強賽。

這也是楊博涵／盧敬堯繼2019年的丹麥公開賽後，再一次挺進到超級750系列賽的4強賽，接下來將遭遇英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）與組合梁偉鏗／王昶之戰的勝者，爭奪冠軍賽門票，有望改寫兩人合拍以來的最佳成績。

戴資穎 依瑟儂

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