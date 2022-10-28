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滑輪溜冰／台灣青男曲棍大爆發5戰全勝 搶進世錦賽4強

中央社／ 布宜諾斯艾利斯28日專電
中華隊擊敗南韓保持不敗。 中華台北滑輪溜冰臉書
中華隊擊敗南韓保持不敗。 中華台北滑輪溜冰臉書

2022年滑輪世錦賽8強賽，台灣青年滑輪曲棍球隊昨天以13比1擊敗韓國隊，贏得滑輪世錦賽出戰第5場勝利，也是目前大會唯一保持全勝戰績隊伍，將於4強賽對戰捷克。

台灣青年滑輪曲棍球隊人數雖只有13人，但實力強悍，是最被看好的奪冠隊伍，官方新聞稿更以4行大篇幅介紹台灣隊至今稱霸球場的威猛實力，以及稱許台灣隊選手郭政佑、董彥辰、吳柏瑋、楊賀丞的得分能力不容小覷，另提醒捷克隊要全力以赴應戰台灣隊。

台灣滑輪曲棍球歷年來在青年男子組最好成績為世界第9，這屆世錦賽台灣隊自小組預賽至8強賽締造5場全勝紀錄，並已打破台灣隊歷年世界紀錄。與韓國8強賽後，台灣隊3位選手個人積分名列前5名，郭政佑目前排行第一，暫為青男組得分王。

教練劉春來表示，選手都非常拚命，攻防配合才有如此的成績，也感謝台灣滑輪曲棍球界的教練群調教球員，讓台灣高手雲集，他剛好幸運領軍此屆隊伍。

台灣隊驚人表現引發許多現場觀眾好奇並成為球迷，卻不解台灣隊到底是那一個國家；民眾納利（Nelly）對台灣隊必須持中華台北奧會旗、又稱中華台北感到困惑，主動接近台灣加油團，了解情況，並祝福台灣賽事順利奪冠。

曲棍球 世錦賽

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