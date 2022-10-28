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WTT總決賽／一度扳平馬龍 林昀儒苦戰5局後8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒，資料照。 歐新社
林昀儒，資料照。 歐新社

在中國大陸新鄉舉行的WTT世界盃總決賽，我國一哥林昀儒今天在男單8強賽遭遇世界排名第2名的中國大陸名將馬龍，雙方展開一場5局大戰，最終林昀儒以4：11、11：7、7：11、11：8、3：11敗下陣來，於8強止步。

林昀儒生涯與馬龍5度交手拿下2勝，分別是在2019年的T2鑽石聯賽馬來西亞站以及成都世界盃拿下，雙方最近一次交手則是3月在新加坡舉行的WTT大滿貫賽男單8強賽，當時由馬龍以局數3：2勝出。

而今天兩人再度碰頭，林昀儒也打出極佳韌性，在前三局打完以局數1：2落後後，林昀儒第4局開賽後就取得領先，並以11：8將戰線延長到決勝局。

第5局馬龍打出5：0的開局，在林昀儒拿下首分後，馬龍再連得5分取得9個賽末點，儘管林昀儒化解了前2個，但最終仍是以3：11敗下陣來，無緣4強。

林昀儒

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