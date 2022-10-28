兩岸運動科學交流研討會線上舉行 50學員報名參加

中華奧會繼7月底與中國大陸奧會舉辦運動品牌賽事研討會，今天再度以線上視訊方式舉辦「2022兩岸運動科學交流研討會」，雙方各邀3位學者專家進行交流討論與經驗分享，開幕式由中華奧會榮譽副主席陳士魁與大陸奧會副主席劉國勇主持，共有50餘名學員報名參加。

中華奧會榮譽副主席陳士魁指出，兩會自1997年簽訂互訪機制，每年大約進行5來5往交流活動，這兩年因疫情影響，無法進行實體交流，但仍在兩會主席支持與重視下，改以線上視訊方式，持續進行研討會，讓兩岸體育實質交流不中斷。此次舉辦兩岸運動科學交流研討會，邀請相關專家分享經驗心得，藉運動心理的理論與實務應用，輔助運動訓練的實質效益，提供培訓代表隊及各階層教練在從事運動訓練工作時能與運科理論相互結合，提升競技運動成績。

陳士魁表示，中華奧會主席林鴻道十分重視運動科學的實際運用與未來發展，積極推動國家訓練中心運科處的成立，其實早在109年時就已指示運促會召集各領域專業教授，「成立台灣運動科學中心」規劃小組成員，包括黃啟煌、陳美燕、劉強、邱宏達、陳士魁、吳誠文、林瀛洲、洪聰敏、陳全壽、相子元，兩年間共召開十一次會議討論，也因為有這些教授的共同努力，才能看到運科中心的成立，主席對此衷心感謝各界付出。

此次研討會聚焦運動生理生化科學層面，我方邀請台北市立大學教授何維華、台灣體育運動大學教授黃志豪及國訓中心運科處處長吳柏翰分別就「應用科技助力在運動競技之成效」、「資訊科學於台灣職業棒球情蒐與訓練應用」及「運動員訓練中心生理生化與營養支援實務分享」等子題進行討論。

陸方分由北京體育大學教授李衛、體育總局科研所研究員陳小平以及何子紅研究員針對「由助力到引力-競技運動訓練科學化的演變」、「運動訓練科學化探索-科學訓練結合中國代表隊訓練實踐的應用」及「生理生化監控與科學化訓練安排」等子題提出專業性論述。每一子題演講後並由兩岸雙方進行提問與分享，上下午的研討分享進行的相當順利圓滿，對於運科輔助提升運動員的競技實力表現，必能獲得具體的成效。