體育運動志願服務表揚活動 8縣市獲頒傑出團隊

志工是現代社會最重要的無形資產，也是各項活動圓滿完成重要的夥伴，教育部體育署為感謝在各項活動賽事中無私奉獻的志工夥伴，連續第4年辦理體育運動志工表揚活動，今天特別在嘉義市舉辦「111年社會體育運動志願服務表揚活動」，表彰8個縣市的團隊獲頒「傑出團隊」獎及12個縣市共17名志工獲得「活力志工」個人獎。

近年雖受到新冠肺炎疫情的影響，讓志工夥伴們減少參與服務的機會，但在去年疫情趨緩逐漸恢復正常的生活，志工夥伴們依然踴躍的參與服務，絲毫不受疫情影響，這些也都反映在各縣市志工夥伴們的服務量能。

體育署表示，今年的評選會議中，評審委員經過充分討論，最終評選出「傑出團隊獎」及「活力志工獎」的獲獎名單。這些團隊及志工服務的能量及特色也都各具特色。另外，在17位獲得「活力志工獎」的志工，每一位都是臥虎藏龍。

今年表揚活動的主題定為「志在運動 服務無限」，期望每一個志工團體及每一位志工夥伴未來都能持續投入體育運動志願服務的行列，不僅是因為熱愛運動而投入，也希望大家可以把運動、健康的活力，發散給周遭的家人朋友，參與體育運動志工服務揮灑熱情，同時在後疫情時代把正面健康的力量帶給更多人，延續全民運動的風氣。