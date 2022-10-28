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法國羽賽／連退周天成、王子維 李卓耀挺進男單8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維無緣8強賽。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
王子維無緣8強賽。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

世界排名第17名的我國「羽球王子」王子維，今天在BWF超級750系列的法國羽球公開賽遭遇世界排名第15名的香港李卓耀，最終以21：13、22：24、10：21遭到逆轉，無緣8強賽。

李卓耀在昨天的32強賽擊敗我國一哥周天成後，今天則是碰上另外一位我國好手王子維，雙方生涯過去曾5度交手，由李卓耀取得3勝2敗的微幅優勢，不過都還不曾從彼此手中拿下過2連勝。

而這次法國公開賽也是兩人睽違3年後再度碰頭，在首局賽事前段王子維一度屈居下風，不過進入下半局後他隨即進入到比賽節奏之中，打出一波11：3的攻勢，以21：13先下一城。

第二局王子維整局一路落後的情況下，在12：16落後時一口氣連追6分逆轉，不過李卓耀隨後再將比分追平，並以24：22扳平戰局，將比賽帶入決勝局；決勝局王子維則是出現氣力放盡的狀況，讓李卓耀在一路領先的情況下以21：10拿下勝利，連退我國男單兩大好手，挺進到8強賽。

王子維 周天成 羽球

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