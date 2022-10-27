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法國羽賽／戴資穎退南韓好手晉級8強 可望再戰依瑟儂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF超級750系列的法國羽球公開賽，今天進行16強賽事，我國女單一姊戴資穎遭遇世界排名第23名的南韓金佳恩，儘管在首局一度拉鋸，但最終仍以21：18、21：14勝出，連續兩周都挺進到8強賽。

戴資穎昨天在首輪與「交大學霸」許玟琪上演台灣內戰，僅花31分鐘就順利搶下16強賽門票，而今天她則是對上24歲的南韓好手金佳恩，雙方生涯過去5度交手都由戴資穎拿下勝利，不過兩人在9月初的日本公開賽碰頭時，戴資穎就在先丟首局的情況下逆轉勝出。

而今天兩人再度交鋒也打得相當拉鋸，前半局比分差距大多維持在兩分上下，金佳恩甚至3度追平，不過戴資穎仍是以11：10帶著領先進入技術暫停，下半局金佳恩持續僅咬比分不放，雙方一路戰到18：18平手後，戴資穎連得3分關門，以21：18先下一城。

第二局換場後戴資穎則是成功擺脫金佳恩的糾纏，靠著局中一波7：0的攻勢拉開差距後，最終以21：14勝出，8強賽有望再遭遇上周擊敗她的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

至於我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯今天16強賽則是遭遇世界排名第16名的中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，最終以24：22、21：16勝出，挺進到8強賽，而李哲輝／楊博軒則是不敵南韓組合，止步於16強。

戴資穎 許玟琪 羽球

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