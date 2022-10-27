聽障奧／保齡球女子三人賽再摘銀牌 差1金突破上屆成績

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球代表隊再傳奪牌的好消息，林香孜、黃淑敏及薛秀珍今天在女子三人賽摘下銀牌，本屆賽事我國已經累積拿下3金、9銀、12銅。

僅管今年聽障奧5月就已經在巴西南卡西亞斯落幕，不過保齡球競賽經國際聽障運動總會延至10月在吉隆坡舉行，而我國代表隊也屢傳奪牌佳績。

在女子三人賽中，我國林香孜、黃淑敏及薛秀珍三位選手自開賽起即穩居前4強，打完預賽6局，以總和3123分、預賽第4名晉級準決賽。在準決賽以187分比171分力克預賽第一名南韓隊，闖進金牌戰。

決賽則對上近年興起的歐洲強權烏克蘭隊，可惜三人未能延續上一場比賽的手感，以171分不敵對手的183分落敗，再為我國拿下一面銀牌，總統蔡英文第一時間拍發賀電向選手表達恭賀之意，期盼選手再接再厲、為國爭光。

本屆聽奧保齡球賽事將在28日休兵一天，29及30日將分別舉行團體賽及盟主賽，目前我國男子隊謝盛福、林呈恩、陳建豪及郭冠銘等4人暫列盟主賽（積分前24名）選手名單，其中此次比賽表現最佳的謝盛福暫居個人全項第二名。

女子隊則是林香孜、黃淑敏、薛秀珍、林雅琴、張堯茜及黃雅婷6人全數暫列盟主賽選手名單，林香孜及薛秀珍暫居個人全項第2、3名。選手們休息一天後，將在團體賽中繼續爭奪獎牌，同時累積個人積分，爭取進入盟主賽中的種子席位。

教育部體育署表示，截至目前為止我國在本屆聽奧獎牌數累積至3金、9銀、12銅，仍有機會突破上屆4金、5銀、8銅的成績。