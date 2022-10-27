快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽障奧／保齡球女子三人賽再摘銀牌 差1金突破上屆成績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
薛秀珍（左起）、黃淑敏、林香孜勇奪第24屆聽奧保齡球女子三人賽銀牌。圖／體育署提供
薛秀珍（左起）、黃淑敏、林香孜勇奪第24屆聽奧保齡球女子三人賽銀牌。圖／體育署提供

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球代表隊再傳奪牌的好消息，林香孜、黃淑敏及薛秀珍今天在女子三人賽摘下銀牌，本屆賽事我國已經累積拿下3金、9銀、12銅。

僅管今年聽障奧5月就已經在巴西南卡西亞斯落幕，不過保齡球競賽經國際聽障運動總會延至10月在吉隆坡舉行，而我國代表隊也屢傳奪牌佳績。

在女子三人賽中，我國林香孜、黃淑敏及薛秀珍三位選手自開賽起即穩居前4強，打完預賽6局，以總和3123分、預賽第4名晉級準決賽。在準決賽以187分比171分力克預賽第一名南韓隊，闖進金牌戰。

決賽則對上近年興起的歐洲強權烏克蘭隊，可惜三人未能延續上一場比賽的手感，以171分不敵對手的183分落敗，再為我國拿下一面銀牌，總統蔡英文第一時間拍發賀電向選手表達恭賀之意，期盼選手再接再厲、為國爭光。

本屆聽奧保齡球賽事將在28日休兵一天，29及30日將分別舉行團體賽及盟主賽，目前我國男子隊謝盛福、林呈恩、陳建豪及郭冠銘等4人暫列盟主賽（積分前24名）選手名單，其中此次比賽表現最佳的謝盛福暫居個人全項第二名。

女子隊則是林香孜、黃淑敏、薛秀珍、林雅琴、張堯茜及黃雅婷6人全數暫列盟主賽選手名單，林香孜及薛秀珍暫居個人全項第2、3名。選手們休息一天後，將在團體賽中繼續爭奪獎牌，同時累積個人積分，爭取進入盟主賽中的種子席位。

教育部體育署表示，截至目前為止我國在本屆聽奧獎牌數累積至3金、9銀、12銅，仍有機會突破上屆4金、5銀、8銅的成績。

聽奧 體育署

延伸閱讀

體操／李智凱確診缺席世錦賽 林育信：男團8強機率不大

聽奧／連4天有獎牌進帳！保齡球隊再奪1銅

台灣滑輪曲棍球代表隊 可望進阿根廷世錦賽8強

聽奧／連3日奪牌 保齡球隊女雙賽再進帳2銅牌

相關新聞

法國羽賽／戴資穎帶傷拍落依瑟儂 成功復仇挺進4強賽

BWF超級750系列的法國公開賽，我國一姊戴資穎在今天凌晨登場的8強賽中遭遇泰國好手依瑟儂（Ratchanok Inta...

桌球／林昀儒輕取阿魯納 WTT總決賽首戰開紅盤

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT年終總決賽首役，以11比4、11比6、8比11、11比4擊敗世界排名第14的奈及利亞選手阿...

網球／台史上首人…曾俊欣獲邀 8新星爭第1

我國網球一哥曾俊欣昨經由ATP公告，取得新生代總決賽參賽門票，成為今年8名參賽選手的台灣代表，不僅將是我國史上首位踏上此...

林內「超水」路跑11月5日復辦 現場釋名額先卡位先贏

原定5月舉辦的雲林林內「超水」路跑，因疫情延至11月5日舉辦，鄉公所說，近日會逐一通知已完成報名手續者，當日活動則會再開...

PLG／公鹿米道頓表弟來了 曼尼高加盟新北國王 

PLG新北國王籃球隊日前與表現不如預期的洋將傑梅洛（Jamel Artis）結束合約後，今天宣佈簽下新的第三洋將曼尼高（...

滑輪溜冰／台灣青男曲棍大爆發5戰全勝 搶進世錦賽4強

2022年滑輪世錦賽8強賽，台灣青年滑輪曲棍球隊昨天以13比1擊敗韓國隊，贏得滑輪世錦賽出戰第5場勝利，也是目前大會唯一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。