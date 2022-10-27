影／曾俊欣返母校贈書 加強體能、發球放眼總決賽

我國網球一哥曾俊欣在昨天經由ATP官網宣布取得今年新世代總決賽門票，在今天回到母校新興國中贈書給學弟時，他也談到即將在11月前往義大利米蘭參賽，近期個人也針對體能與發球持續加強，期待能與世界年輕好手一同較勁。

曾俊欣在昨天成為我國史上首位取得ATP新世代總決賽門票的球員，也是賽史上第2位亞洲選手，他也將與另外7位21歲以下的世界頂尖年輕好手較勁，賽事將11月8日在米蘭舉行。

出發前曾俊欣也在今天回到母校新興國中贈書給學弟，並談到近期調整以及即將出發米蘭的備戰狀態，曾俊欣直言，在今年歷經四大滿貫賽會內賽洗禮後，也充分感受到體能的重要性，「法網那場到第五盤後面有點身體沒辦法支持技術，從那之後在比賽體能訓練搭配比較多，之前比賽期間比較少做體能，後來開始改變，只要比賽沒打到三盤，或非大滿貫賽事，就會搭一些體能。」

而日前在東京公開賽遭遇「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），也讓曾俊欣感受到自己發球的不足，他說：「他發球有很大優勢，他的發球局很難跟他對峙，第一盤我發球局都沒搞好，他就沒壓力，所以在發球方面我也在持續加強。」

對於新世代總決賽幾乎被視為是未來之星的崛起舞台，曾俊欣也坦言相當期待與其他同年齡好手的較勁，尤其看到年僅19歲的「小蠻牛」阿爾卡羅斯（Carlos Alcaraz）今年已登上球王寶座，他說：「我第一次見到阿爾卡拉斯時他15歲我18歲，我們一起在巴塞隆納比賽還一起訓練，他現在體格和速度都進步很多，可以感受到他在某些方面一定下很大的功夫。」