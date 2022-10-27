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桌球／林昀儒輕取阿魯納 WTT總決賽首戰開紅盤

中央社／ 台北27日電
林昀儒擊敗世界排名第14的奈及利亞選手阿魯納，取得對戰3連勝，並順利闖過WTT年終總決賽頭關。 新華社
林昀儒擊敗世界排名第14的奈及利亞選手阿魯納，取得對戰3連勝，並順利闖過WTT年終總決賽頭關。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT年終總決賽首役，以11比4、11比6、8比11、11比4擊敗世界排名第14的奈及利亞選手阿魯納，取得對戰3連勝，並順利闖過頭關。

在中國新鄉舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）年終總決賽，僅有男、女單16強受邀參賽，台灣僅世界排名第8的林昀儒，以及世界排名第16的「桌球教父」莊智淵參賽。

林昀儒上週在WTT澳門冠軍賽一路過關斬將，直至4強才輸給現役世界球王、中國名將樊振東飲恨落敗，本週轉戰WTT年終總決賽，首役則面對非洲一哥、奈及利亞好手阿魯納（Quadri Aruna）。

過去林昀儒和阿魯納共交手2次，前者從未嚐過敗績，兩人最近一次交手是去年WTT杜哈挑戰賽，當時林昀儒以3比1輕鬆拿下勝利。

今天雙方再次交鋒，林昀儒先連續以11比4、11比6，連搶2局，不料第3局雙方戰成5比5平手時，林昀儒一口氣連丟5分，也讓對手以11比8扳回一局。

第4局林昀儒開局又陷入1比3落後，這回他很快穩住陣腳，拉出一波10比1攻勢霸氣關門，也以11比4淘汰對手，順利拿下晉級門票。

比賽結束後，林昀儒接受大會現場主持人訪問，被問到自己的狀態如何，他笑說狀態還不錯，也強調只要可以贏下比賽，狀態應該都還可以。

林昀儒下一戰的對手，將是斯洛維尼亞名將約爾吉奇（Darko Jorgic）跟里約與東京奧運桌球男單金牌得主、中國名將馬龍之間的勝方。

林昀儒 桌球 大聯盟

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