聽新聞
test
0:00 / 0:00
桌球／林昀儒輕取阿魯納 WTT總決賽首戰開紅盤
台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT年終總決賽首役，以11比4、11比6、8比11、11比4擊敗世界排名第14的奈及利亞選手阿魯納，取得對戰3連勝，並順利闖過頭關。
在中國新鄉舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）年終總決賽，僅有男、女單16強受邀參賽，台灣僅世界排名第8的林昀儒，以及世界排名第16的「桌球教父」莊智淵參賽。
林昀儒上週在WTT澳門冠軍賽一路過關斬將，直至4強才輸給現役世界球王、中國名將樊振東飲恨落敗，本週轉戰WTT年終總決賽，首役則面對非洲一哥、奈及利亞好手阿魯納（Quadri Aruna）。
過去林昀儒和阿魯納共交手2次，前者從未嚐過敗績，兩人最近一次交手是去年WTT杜哈挑戰賽，當時林昀儒以3比1輕鬆拿下勝利。
今天雙方再次交鋒，林昀儒先連續以11比4、11比6，連搶2局，不料第3局雙方戰成5比5平手時，林昀儒一口氣連丟5分，也讓對手以11比8扳回一局。
第4局林昀儒開局又陷入1比3落後，這回他很快穩住陣腳，拉出一波10比1攻勢霸氣關門，也以11比4淘汰對手，順利拿下晉級門票。
比賽結束後，林昀儒接受大會現場主持人訪問，被問到自己的狀態如何，他笑說狀態還不錯，也強調只要可以贏下比賽，狀態應該都還可以。
林昀儒下一戰的對手，將是斯洛維尼亞名將約爾吉奇（Darko Jorgic）跟里約與東京奧運桌球男單金牌得主、中國名將馬龍之間的勝方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言