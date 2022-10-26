網球／亞洲近6年來第2人 曾俊欣獲新生代總決賽門票

我國網球一哥曾俊欣今天經由ATP官網宣布成為第6位取得ATP新生代總決賽參賽門票的球員，不僅創下我國史上第一人紀錄，也是繼2017年的南韓鄭泫後，再一位取得參賽資格的亞洲男子球員。

ATP新生代總決賽將於11月8日至12日在義大利米蘭舉行，在日前已經宣佈8名中的5名取得參賽資格選手，而今天曾俊欣則是成為第6位。

在官網的介紹中也提到，21歲來自台灣的曾俊欣經歷一個突破性的賽季，先是在6月時排名衝進前100名，還一路攀升到生涯新高的第83名，而今年他已經贏得兩站ATP挑戰賽冠軍，還在四大滿貫賽都取得會內賽的出賽機會。

此外，曾俊欣也成為繼2017年的南韓鄭泫後，再一位登上ATP新生代總決賽舞台的亞洲選手，更是我國史上第一位達成此項里程碑的男子選手，而ATP也將在近日公布最後兩席參賽選手名單。