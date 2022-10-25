聽奧／連3日奪牌 保齡球隊女雙賽再進帳2銅牌

我國聽障保齡球代表隊在第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球競賽再傳捷報，薛秀珍、林香孜、張堯茜及黃雅婷在女子雙人賽為我國再添2面銅牌，總統蔡英文獲知喜訊後，立即拍發賀電，肯定選手優異表現，為國爭光。

薛秀珍、林香孜繼個人賽拿下1銀、1銅後，今天攜手在雙人賽以總和2283分、預賽第1名晉級，另一組合張堯茜及黃雅婷則以2162分、預賽第2名晉級。

薛林組合在準決賽對上南韓對手，張黃組合則對上新加坡，我國在4強中佔了兩席，原本期待能在女子雙人賽「穿金戴銀」，可惜兩組選手都未能延續預賽的好手感，薛林組合以167分比211分敗給韓國隊，張黃組合則以158分比180分不敵新加坡隊，無緣晉級金牌賽，最後坐收2面銅牌，我國代表團在本屆聽奧獎牌數累積至3金、8銀、11銅。

教育部體育署表示，本屆聽奧保齡球代表隊表現令人驚豔，已連續三日奪牌，後續還有三人賽、團體賽及盟主賽，期待選手們再接再厲，繼續有好表現。