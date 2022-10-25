法國羽賽／甜蜜報仇！李哲輝、楊博軒拍下印尼傳奇組合

連兩周都在首輪遭遇印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），我國男雙組合李哲輝／楊博軒今天在法國公開賽上演甜蜜復仇，以21：16、23：21拍下大會第3種子，成第一組晉級16強的台將。

屬BWF超級750系列的法國公開賽緊接上周丹麥公開賽登場，今天首日賽程只有兩組男雙登場，先上陣的李洋／盧震雖以19：21、14：21敗給世界排名18的南韓組合催率圭／金元昊，不過李哲輝／楊博軒打出驚奇，直落2拍下握有3座世錦賽金牌的印尼傳奇組合。

兩組人馬上周就在丹麥首輪碰頭，當時李楊配以直落2敗陣，今天打出不同氣象，李哲輝笑說：「終於首勝了！」

首勝還拿得有些戲劇性，寶島組合首局14：15落後時連拿6分逆轉，第2局則是錯失前2個「賽末點」，第3次終結比賽的機會楊博軒發球得分，判斷失誤的印尼組合雖提出挑戰但沒成功，讓寶島組合迎接對戰首勝。

李楊配原本有機會和李洋／盧震第二輪上演「寶島內戰」，但李盧配沒能闖關，李陽配下戰將和催率圭／金元昊搶8強門票。

李楊配也是今天最後出場的台將，明天第2日賽程包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都將上陣，其中小戴首輪就要和「交大學霸」許玟琪上演內戰，小天和王子維若能闖過頭關，第二輪就會碰頭，連兩站演出兄弟鬩牆戲碼。