法國羽賽／沒能複製8強驚奇 李洋、盧震首輪出局
上周丹麥羽球公開賽驚奇闖進8強，我國全新男雙組合李洋／盧震在今天點燃戰火的法國公開賽打頭陣，兩人面對世界排名18的南韓組合催率圭／金元昊，首局差點上演逆轉勝，可惜後來居上差一步，以19：21、14：21吞敗，首輪止步。
東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋，歐洲3站暫時拆夥，王齊麟在台休養腳傷，由李洋搭擋土銀學弟盧震出征，兩人第一站丹麥就打出驚奇，一路闖關8強。
今天開戰的法國公開賽和丹麥同樣是BWF超級750系列的賽事，總獎金675000美金，李盧配和另組男雙李哲輝／楊博軒是今天唯二出賽的台將，包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都是明天登場，其中小戴首輪就要和「交大學霸」許玟琪上演內戰，小天和王子維若能闖過頭關，第二輪就會碰頭，連兩站演出兄弟鬩牆戲碼。
男雙共3組台將，率先登場的李洋／盧震，今天首局一度以4：11落後，但先追到15：15，17：20時更瓦解對手兩個「局末點」，可惜扳平分數的機會盧震回球掛網，讓南韓組合以21：19先下一城。
第二局技術暫停前，寶島組合雖一路落後仍能緊咬比數，但11：12落後時遭南韓組合打出6：0攻勢，差距瞬間拉大，最終就以14：21結束比賽。
李盧配若是闖關，第二輪有機會和李哲輝／楊博軒16強碰頭，落敗後確定「寶島內戰」破局。李楊配今天將遇3度打下世錦賽金牌的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。
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