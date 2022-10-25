輕艇／國際賽封關戰傳捷報 中華隊滑出3銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張筑涵。圖／中華民國輕艇協會提供提供
張筑涵。圖／中華民國輕艇協會提供提供

在東京江戶川區的葛西輕艇激流標桿中心舉行的「日本輕艇激流錦標賽暨第45屆NHK獨木舟激流標桿錦標賽」落幕，台灣輕艇激流亞運代表隊鍾淯涵與黃金計畫的張筑涵兩位選手，和日本和斯洛伐克眾多位頂尖好手同台，連續兩天的高強度競爭之下，拚到3項第三名佳績。

中華民國輕艇協會積極爭取國內優秀選手參與國際賽會，獲得寶貴實戰經驗的機會，在教育部體育署及國訓中心大力支持下，特別在參賽前安排為期三周的移地訓練。

本次賽事10月底在東京舉行，中華亞運輕艇激流培訓隊由亞培隊教練廖學甫帶隊，共計5名選手參賽，分別是男子加拿大式艇吳融政、女子加拿大式艇鍾淯涵、男子愛斯基摩艇吳泰儀、女子愛斯基摩艇吳亭儀與張筑涵。

經歷上個月於英國奧運人工激流場地經歷國際排名賽的洗禮，中華隊成員到東京繼續拚戰今年最後一場輕艇激流標桿國際賽事，幾乎所有選手都進到最後決賽，共計榮獲3面銅牌，對於國內沒有人工激流賽道的台灣是十分顯著的進步，也為明年爭取亞運獎牌注入一劑強心針，目標突破上屆1銀1銅成績。

台灣目前也在朝向世界輕艇賽事的方向前進，目前於宜蘭縣三星鄉安農溪，將辦理2025年世界壯年運動會激流標桿的賽事，目前場地已在規劃設計階段，預計於2024年底完成竣工，該場地的建成將顯著提升國內輕艇激流選手的競技水平。

亞運 張筑涵 體育署

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