拳擊／亞錦賽 東奧「4金釵」出征

中央社／ 記者黃巧雯台北24日電
台灣拳擊女將陳念琴（圖）榮獲2022年總統教育獎肯定，5日在台北開心出席頒獎典禮，總統蔡英文致詞時也特別勉勵她持續努力，期待她在巴黎奧運的表現。中央社
台灣拳擊女將陳念琴（圖）榮獲2022年總統教育獎肯定，5日在台北開心出席頒獎典禮，總統蔡英文致詞時也特別勉勵她持續努力，期待她在巴黎奧運的表現。中央社

2022年亞洲拳擊錦標賽10月30日起在約旦安曼登場，台灣拳擊代表隊包括東京奧運「4金釵」陳念琴林郁婷、黃筱雯、吳詩儀在內都將出擊，爭取佳績。

台灣隊曾在2019年亞洲拳擊錦標賽獲得1金3銀2銅，締造歷年最佳成績，2020年亞錦賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，台灣隊隔年因備戰東奧而缺席，這次不但是繼2019年後再度參賽，也是國際拳總調整體重量級後，台灣隊首次前進亞錦賽。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘透過新聞稿表示，今年亞錦賽是明年亞運的前哨戰，而亞運又是2024年巴黎奧運的資格賽，彼此環環相扣，更突顯今年亞錦賽的重要性。

台灣隊這次共有10名選手（5男、5女）參賽，包括東京奧運國手陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀，其中今年5月世錦賽拿下女子57公斤級金牌的林郁婷，有機會挑戰台灣拳擊史上第一名在同年包辦世錦賽和亞錦賽金牌的台灣選手。

台灣拳擊隊總教練柯文明看好東奧「4金釵」這次亞錦賽仍有奪金的實力，不過他表示：「其他國家去年奧運結束後大換血，敵情不明，此行我們也肩負偵蒐的任務。」

除了陳念琴的參賽量級從3年前的69公斤級調整為70公斤級外，其他選手的參賽量級不變，柯文明並不擔心，他評估，由於陳念琴曾打過75公斤量級，「所以量級的調整不構成困擾」。

台灣拳擊代表隊部分選手目前在日本東京移地訓練，其餘成員27日將從台北出發，兩組人馬將在約旦會合。

除了經驗豐富的4名東奧國手參賽外，另一名女選手為年僅20歲的新人蘇靜雯（63公斤級）；男子選手則有杜柏偉、李承威、賴主恩、黃正戎和甘家葳等。

陳念琴 林郁婷 世錦賽

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