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網球／全隊都是MVP！至善國中海碩盃奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新興國中黃珉臻（右）與陳冠廷首度搭檔就扮演「鐵點」，兩人瞄準全中運金牌。圖／海碩整合行銷提供
新興國中黃珉臻（右）與陳冠廷首度搭檔就扮演「鐵點」，兩人瞄準全中運金牌。圖／海碩整合行銷提供

海碩系列職業網賽雖因新冠肺炎疫情停辦，海碩集團今年特別舉辦「2022 OEC JUNIOR盃全國網球團體錦標賽」，今天在台北市網球中心進行國中組團體賽最後賽程，最終至善國中A隊力退新興國中A隊，成功抱走冠軍和新台幣3萬元之獎助學金。

國中組團體賽四強由新興國中A隊對決三重高中國中部，雙方前兩點戰平，決勝第三點雙打，三重高中國中部派出女生曾妍蓉出戰男雙，最終雖以0：6敗北，不過曾妍蓉比賽中偶有佳作，打出不少精彩好球，她靦腆笑說：「就只有那幾球啦！」

三重指導教練蕭政賢指出，目前隊上大多以7年級居多，曾妍蓉和搭檔是為數不多的8年級生，「她在女生的實力排名還算前面，平常也都跟男生一起練球，在學校配雙打默契也比較好。」

另一場四強賽，至善國中A隊迎戰新興國中C隊，至善國中A隊以6：2、6：0強勢取得決賽門票；至善國中A隊延續氣勢至冠軍賽，面對新興國中A隊，至善國中A隊以6：3、1：6、6：4抱走冠軍。

至善國中指導教練呂家驊表示，總教練巫宏榮帶給選手很重要的觀念，「輸贏沒那麼重要，比賽中求進步，學到什麼比較重要，這次比賽每個選手都是MVP！」獲得的獎助學金也將用在訓練資源上，目標放眼接下來的教育盃和全中運

新興國中雖與冠軍擦肩而過，隊上黃珉臻與陳冠廷首度搭檔就扮演「鐵點」，收穫4戰全勝佳績；過去兩人是國內青少年各大賽事常勝軍，黃珉臻更在全中運勇奪女雙2連霸，兩人表示，藉由周週賽事提前試水溫，為全中運賽事做準備，目標鎖定混雙金牌。

至善國中A隊獲得2022 OEC JUNIOR盃全國網球團體錦標賽冠軍。圖／海碩整合行銷提供
至善國中A隊獲得2022 OEC JUNIOR盃全國網球團體錦標賽冠軍。圖／海碩整合行銷提供

全中運

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