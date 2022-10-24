揪姊妹報名來運動 台中女力女麗11月19日登場

台中市積極推展全民運動，為提升女性運動人口提升運動參與，連年舉辦「台中女力女麗」專屬女性的運動專區。今年將於11月19日在台中市議會一樓戶外川堂熱鬧登場，規劃有氧瑜珈和舞蹈兩大運動課程，周邊也設有美髮美甲、筋絡放鬆與打卡牆等，歡迎親子、姊妹與好友揪團報名參加，感受台中女力的活力與美麗。

運動局表示，「台中女力女麗」已舉辦至第三屆，深受好評與回響，今年活動特別增設「足球特區」舉辦特色活動，響應即將登場的世界盃足球賽！活動當日也將邀請台中在地職業足球隊伍「藍鯨女足」參加，期盼透過運動傳達女性充滿活力與自信的魅力，歡迎市民朋友熱情參與，建立良好運動習慣。

運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕是六都唯一的女市長，致力提升台中運動風氣，力推「酷運動、酷城市」積極推廣全民運動，更鼓勵女性參與，擁有良好體態與健康。這屆活動由台中市政府運動局與中華民國文化休閒運動協會共同主辦，參加者能獲得運動專屬adidas聯名T-Shirt、專屬瑜珈墊等多項好禮。

活動將於今(24)日晚間8時開放線上報名，名額有限，歡迎市民朋友踴躍參與，詳細資訊報名請上「台中酷運動」粉絲專頁查詢。