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聽奧／贏韓國了！中華隊保齡球男雙摘金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華保齡球代表隊聽奧兩日賽程已累積1金1銀1銅。圖／體育署提供
中華保齡球代表隊聽奧兩日賽程已累積1金1銀1銅。圖／體育署提供

中華保齡球代表隊再傳捷報，由謝盛福與陳建豪組成的雙人組，今天在聽障奧運男子組雙人賽最終戰力退南韓隊，為中華代表團進帳本屆賽會的第3面金牌，也完成連4屆都有金牌進帳紀錄。

第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事在吉隆坡舉行，中華隊前一天女子個人賽先收穫1銀1銅，今天男子組雙人賽謝盛福與陳建豪也一路闖關，預賽起穩居前2名，打完6局的總和2388分的成績和沙烏地阿拉伯組合同分，大會經比較6局內最高分局，中華隊以1分之差取得預賽第一，晉級準決賽。

準決賽中謝盛福與陳建豪面對的是同處亞太區的南韓老對手，賽局中合力打出兩隻「火雞」，最後以227：194取得壓倒性勝利，晉級大會男子雙人賽金牌戰。

金牌戰面對另組南韓組合，陳建豪率先上場，並以一個全倒漂亮開局；經驗豐富的謝盛福在決賽中也有出色表現，兩人以206：189分收下大會男子雙人賽金牌，為我國代表團本屆聽奧金牌數累積到第3面。

男子隊教練鄭行超提到，我國選手對球道上新油後的適應能力很好，加上本身實力不俗，面對準決賽及決賽兩組南韓對手，都以沉著冷靜的態度面對比賽，在兩人合作無間的發揮之下，順利收下這面金牌，也對代表隊後續賽程有很大的鼓勵。

謝盛福與陳建豪為我國拿下男子雙人賽金牌後，代表團本屆聽奧目前累積3金8銀9銅，接續賽程也有機會爭奪獎牌。

謝盛福與陳建豪帶回聽奧保齡球男子組雙人賽金牌。圖／體育署提供
謝盛福與陳建豪帶回聽奧保齡球男子組雙人賽金牌。圖／體育署提供

中華隊 聽奧

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