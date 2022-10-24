F1冠軍車隊出爐 紅牛主宰2022賽季

不只冠軍車手、F1賽車一級方程式冠軍車隊也提早出爐！F1在日本站就由紅牛車手維斯塔潘提前宣告世界冠軍，領先的積分在本輪的美國站也達標，紅牛提前3輪收下車隊冠軍，這是紅牛繼2013年以來再有冠軍，也宣告車壇打破梅賓車隊的8年統治，剩下3輪看點就是法拉利與梅賓的車隊次名之爭，以及車手次席獎落誰家。

紅牛終止梅賓8連冠

根據《賽車新聞網》報導，F1本賽季由紅牛車隊展現宰制力，衛冕冠軍維斯塔潘提早在上一站的日本站、提前4輪封王，二號車手「保胎大師」佩雷斯今年狀態也不俗，有完賽的場次都在前6名，更拿過兩次分站冠軍，僅有三場未完賽。

維斯塔潘與佩雷斯相加抱走15個分站冠軍，也助紅牛車隊在19輪拿到15輪積分最高，剩下4輪則由暫居車隊榜次席的法拉利帶走，優勢差距超過100個積分。美國站在法拉利車手賽恩斯退賽，紅牛包辦冠軍與第4名，確定提前3輪收下車隊冠軍。這是紅牛繼2013年以來再奪冠，也是車壇被梅賓車隊統治8年後，冠軍換人坐。

法拉利、梅賓爭次席

梅賓失去統治力與車子不再強悍也有關，強如車王漢米爾頓今年一個分站冠軍都拿不到，實力不俗的小老弟拉塞爾相較車王更穩，整賽季就一次退賽與一次14名，有16個分站闖進前五名，可惜拿不到分站冠軍的積分，當前梅賓還落後次名的法拉利車隊多達53分。

由於車手與車隊冠軍都揭曉，最後3輪看點就剩法拉利與梅賓的次席大戰，以及車手榜的廝殺，暫居第二的法拉利少主勒克萊爾僅領先佩雷斯2分，紅牛還是有希望將賽季劃下完美句點：車手名次一二帶回、車隊封王。

另外，效力於愛快羅密歐車隊的中國車手周冠宇能否繼續取得積分（當前6分，有3站搶進積分圈），也是車迷能期待的看點。

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