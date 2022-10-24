格鬥／曾全身百分之60灼燒 火焰戰士卓修世擊倒強敵

台灣綜合格鬥賽事品牌WOTD -ETD08昨天在紅館進行的龍籠搏擊賽事中，有燒傷後涅槃重生的「火焰戰士」卓修世、「格鬥戰警」鄧評允都順利拿下勝利。

WOTD-ETD08兩大賽事之一的「鐵籠搏擊」主打站立拳打腿踢，對於纏抱與泰式膝撞也有所限制，節奏明快、視覺刺激，也是台灣傳統技擊運動員踏入鐵籠的首要戰場。

「鐵籠搏擊」一開始的男子組羽量級有非常激勵人心的賽事，神盾武道會館40歲選手卓修世，因為在13歲時於外公在泰國的工廠外燒野草導致全身百分之60灼燒，經過回台數次治療後雖然救回生命，但還是有手臂無法伸直、十指變形的遺憾，但卓修世並不認為自己跟其他人有什麼不一樣，在苦戰第三局24秒時KO對手拿下勝利，這也是「火焰戰士」卓修世10年來學習搏擊以來第一次KO勝利。

10年前，卓俢世原本只是在打桌球，但為了鍜鍊手臂力量才接觸格鬥，而且愈玩愈投入，還刻意去進行手臂手術讓手臂能夠伸直；去年卓修世就有意參加WOTD的比賽，但連他自己一度都懷疑能否接受這麼高強度的對決，他利用一整年時間進行重訓，3個月前開始強化技術，但因為家人還是擔心下，卓俢世在瞞著家人下參賽，還拿下生平第一次KO。

卓修世說：「這是我人生的第三次擂台賽，對自己的表現很滿意，目前狀態不敢說比專業選手好，但我相信我不輸一般人。」卓修世甚至還計畫報名參加年底於泰國舉行的亞洲踢拳錦標賽。

為了投入運動，原本當程式員的卓修世，目前還在陽光活力中心來協助身心障礙朋友運動，他說：「我希望以我的例子來鼓勵身心障礙者可以一起站出來，只要願意，什麼人都可以的！」

而在壓軸的「格鬥戰警」鄧評允對決美國「獵牙士」范丹龍（Daniel O’Rourke），鄧評允剛好是比賽地點台北紅館旁松山分局的警員，因為5年前在三重分局執勤時在處理KTV鬥毆事件時被推倒後，發現自己現場反應不足後開始去學習格鬥，5月起擔任分局的警察戰技訓練助教，今年7月第一次去參加全國泰拳賽就拿到冠軍。

學習格鬥4年多的鄧評允很得意的說：「現在執勤時反應真得變的很好，面對外面的突發狀況都可以全身而退，我也很期待有更多的警察同仁都可以來加入！」

今在「鐵籠搏擊」的女子組賽事中，首次參加女子組蠅量級代表台灣巴西柔術台中學院／武甲總合武術運動館新竹館的李云瑄，賽前一度緊張到過度換氣，但經過三回合2比1分岐判定打敗蔡依柔，拿下她在擂台賽的生涯第一場勝利，讓李云瑄開心的在擂台上跳起來，而李芸瑄大學唸的竟然是文學創作系，目前在國立公共資訊圖書館上班。

終於拿到生涯擂台首勝，李云瑄開心的說：「我一直被道館練罵，賽前一周前腿還被踢到像『麵龜』，那時就覺得幹嘛要這麼累？比完後我就不打了，但現在比完後更有自信，我還想繼續比下去！」由於唸的是文學創作，李云瑄說：「過去自己很容易陷入自己的情緒中，練習搏擊後可以真切的感受到回饋，讓我的生活有更多的動力走下去！」