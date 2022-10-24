格鬥／WOTD壓軸主賽爆出冷門 暴風小子不敵前海陸中士

台灣綜合格鬥賽事品牌WOTD -ETD08昨天進行了25激烈的綜合格鬥對決，壓軸大戰從職業解禁的「暴風小子」青柳克明意外以1：2負於33歲前海陸中士胡傑善，爆出今天的最大冷門。

因為疫情關係，青柳克明在無法出國參賽下獲大會解禁後在近兩年後首度重返綜合格鬥賽，但不料對手胡傑善打的非常聰明，兩人打滿第三局，終場前青柳稍一鬆懈下被對手「搶背」並且終場前還差一點被「十字固」，雖然即時被鈴聲拯救，但最後判定以些微比數1：2意外落敗，讓青柳克明賽後難過的一言不發，深深流露出不甘心的神情。

33歲胡傑善賽後表示：「很意外，第一回合他贏，第二回合我贏，但第三回合我覺得是他贏。因為青柳中距離很強，盡量避免跟他換拳，欺騙他出拳，想出拳重心前傾後改成地板的混合戰術，但我對於表現還是不滿意，不然不應該被打了這麼多拳。」

另一場壓軸大戰是男子組次中量級由目前保持8連勝不敗代表iFighting進行勢格鬥運動館的林禾順對上Bad Monkey MMA的竹庭緯，林禾順在第二回合才以「腕十字固」拿下9連勝，林禾順說：「我現在已經不求連勝，重點是把內容打好，但面對隊員的期望，當然還是會受到一定的壓力。」

林禾順自嘲是綜合格鬥的「上古神獸」，更是WOTD首屆以來的元老級選手，由於在2017年新加坡曾輸過外籍選手，一度讓他想放棄訓練，在如今疫情鬆綁後，他說：「當時輸了後很想放棄，但想想放棄太可惜才堅持下來，如今解封後非常渴望能出國打職業賽或是希望有更多的國外選手來參加WOTD的比賽。」

綜合格鬥中也並不僅是勝者為王，在男子組重量級來自華夏科大教學展中心37歲「熱血教師」謝璨羽與美國選手Samuel Tisdale之戰，雖然只撐了25秒就以「手臂三角鎖」遭壓制落敗，但謝璨羽一點也不為意的說：「對手是專業選手，我這次是帶學生一同來參賽，他也輸了，至少這樣他比較不會難過。」

謝璨羽學習搏擊有6年時間，4年前接下華夏散打社，雖然目前還在唸中原大學設計學第二個博士，但謝璨羽充滿實驗精神，今第一次下場參賽，雖然很快就輸掉比賽，賽後學生們都圍繞在熱血老師的旁邊，有人稱讚他精神意志感人，但謝璨羽自己打趣的說：「我們實力不如人，也就只剩下精神而已了。」