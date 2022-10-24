羽球／積分超車辛度躍居第2 戴資穎挑戰生涯第4座年終賽冠軍

我國羽球一姊戴資穎確定獲得世界巡迴賽年終總決賽門票後，並在年終賽排名更擠下印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）越居第2，要力拼個人生涯第4座年終賽冠軍。

本季戴資穎接連在泰國、印尼和台北公開賽捧冠，同時3度闖入4強，近日落幕的丹麥公開賽則不敵泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）於八強落敗，年終賽積分上升至70820分，擠下辛度的69140分獲得躍居第2，但仍與中國一姊陳雨菲相差12680分。

世界巡迴賽年終總決賽將於12月14日至18日於中國廣州開打，目前女單獲得門票的選手，除了戴資穎外，還有陳雨菲、辛度、南韓安洗瑩和日本球后山口茜等好手。

綜觀生涯，小戴分別於2014年和2016年世界羽聯超級系列賽總決賽（BWF世界巡迴賽總決賽前身）奪冠，去年1月再度拿下BWF世界巡迴賽總決賽冠軍，若將最初舉辦的世界羽球大獎賽總決賽都納入計算，戴資穎是賽史睽違22年，再度能在年終賽勇奪3冠的女單球員，前3人分別為王蓮香、李玲蔚和葉釗穎。

去年由於疫情關係，戴資穎參賽場次不夠多，無法獲得年終賽門票，本季他高居積分榜第2位，將挑戰生涯第4座年終賽的冠軍，若能封后將追上中國傳奇女將李玲蔚，並列賽史第2多。