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網球／西西帕斯復仇丹麥新星失敗 近期男單決賽「3連亞」

聯合新聞網／ 綜合報導
魯內在斯德哥爾摩男網賽奪冠。 法新社
魯內在斯德哥爾摩男網賽奪冠。 法新社

ATP250斯德哥爾摩男網決賽昨天（23日）登場，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）力拼報法網八強戰輸給丹麥19歲新星魯內（Holger Rune）的一箭之仇，但他最終仍以2個4：6敗北，近期男單決賽已「3連亞」。

世界排名高居第5的西西帕斯挑戰生涯第10冠和本季第3冠似乎困難重重，今年在贏得蒙地卡羅、馬優卡兩站冠軍後，一直無緣奪冠滋味，並在這也是他繼辛辛那提大師賽、ATP500阿斯塔納賽後，第3場失利的男單決賽。

魯內順利奪冠後，世界排名將上升至24名，賽後訪問時他也表示這次的勝利令人難以置信：「我今天打出最好的表現，我很高興找到最佳狀態，本場比賽接近完美，我做了很多回擊且在發球局都打得很好。」

魯內也盛讚對手西西帕斯是位優秀的球員：「他是位了不起的對手，他讓我感到壓力重重，但這是場很有趣的比賽，很高興能與他再度對決。」

希臘 丹麥 西西帕斯

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