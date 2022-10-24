賽事心得／IRONMAN 70.3 墾丁 國境之南三鐵初體驗

我們總是在一次又一次的挑戰中遇到瓶頸，我們也總是在突破一次又一次的瓶頸後，享受超越自我的小小成就。就這樣周而復始，我們越來越強韌。

作為一位鐵人三項運動愛好者，我對於海洋總有一股嚮往，海洋看似平靜卻又深不可測得令人敬畏。但我的心中有個小小的聲音：有朝一日，我要通過大海的考驗，因為，我覺得唯有通過大海洗禮的鐵人，才是真正的鐵人。

(2018年為了備戰Challenge Taiwan 113，自己跑去和平島公園游泳池練習游泳)

但作為一位鐵人三項運動愛好者，偏偏游泳就是那個我最費力最自我懷疑的瓶頸，更不用說對於海泳的極度敬畏。不過在連續兩年參加普悠瑪226超鐵並完賽後，我雖然還是游不快，但我已經不怕在踩不到底的水域游泳了。我冒出嘗試海泳的念頭。經過這幾年的磨練，我覺得現在的我，能力足夠了。

於是我鼓起勇氣，把握即將進入人生下一階段前的空檔，在2021年12月底與TMAN鐵人團的鐵友們一起早鳥報名了需要海泳的IRONMAN 70.3 墾丁。就這樣，國境之南恆春半島，我們來囉！

時間快轉到賽前一個月，網路上傳得沸沸揚揚的賽事路線，官方終於公布，賽事路線做了以下調整：

1.自行車路線調整

因應台26線正在進行「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，簡稱（種樹百里），所以自行車路線調整為自福華飯店出發左轉後，騎往鵝鑾鼻並至港仔完成一圈90公里。

(2021年&2022年 IM 70.3 Kenting 自行車路線)

哇！甫於五月份騎過環屏東自行車挑戰賽的我，明確知道鵝鑾鼻往港仔沿途風光的美麗與這段路線的困難，難的不僅是選手將面對逆風吹阻，而是沿途賽段有許多漫長爬坡！這對於著重穩定巡航的鐵人們，絕對是一大考驗。

我覺得這也是繼2019年 IRONMAN 70.3 台東的197縣道後，最具挑戰性的自行車賽段！當機立斷，我決定以公路車去比賽，而且厚顏的換上32T飛輪。

雖然知道這次賽段的困難，但我反而覺得這次自行車路線，將能讓我絕地大反攻！爬坡我不能說擅長，不過因近期同時備戰中雙塔挑戰賽，練車時爬的坡也不算少。我暗自盤算我要在自行車項目逆流而上。

2.跑步路線調整

同樣因為「種樹百里」工程，跑步路線調整為跑往社頂自然公園，經過籠仔埔草原到風吹砂來回2圈，再往南回到終點。

(2021年&2022年 IM 70.3 Kenting 路跑路線)

官方路線指示上的等高線圖看起來爬到高原之後，就是微幅的上上下下，應該...不太難吧，反正跑步，跑起來就對了！就這樣，帶著9月份不太足夠的訓練量，游泳：若干小時，騎車：312.33KM，跑步：96.42KM，再帶著排灣族女孩莎凡以及一顆雀躍的心同行，出發前往墾丁囉！

賽前一天-10/1(六)

前往墾丁的路途說實在蠻遙遠的，我們的交通方式是先搭乘高鐵去新左營，再從新左營搭墾丁快線去小灣站。其中墾丁快線因每車次座位有限，建議可先上網購票付款訂位，會比較能掌握出發時間。

不過這次「種樹百里」工程，影響真的很大，看到很多提前南下的朋友說沿途會塞車，讓比賽前一天才南下的我，小小的緊張。因為IRONMAN大會規定選手必須本人親自在報到時限內完成報到(10/1 下午 17:00前)，否則將無法出賽。如果我按原定中午12:00搭乘墾丁快線，可能會遲到！

不過還好因周末假期，現場有加開加班車，讓我們能提早上車。我們順利於下午13:15左右順利抵達墾丁小灣。前往會場報到途中，我望向小灣，平靜湛藍的海面上，有肉粽漂浮成倒三角隊型為選手指引海泳路線。

再過一天，我就要和其他選手一起游向無垠大海，一想到這裡，我的胃開始輕微的抽蓄...先去福華飯店報到吧！前往會場報到途中，當然會先經過最令選手們興奮的IRONMAN STORE！連我這個平常購物慾望很低的人，看到一字排開的IRONMAN LOGO系列商品，也不禁東挑西選起來，我想這...就是信仰吧。買起來~~~

好不容易才從玲瑯滿目的IRONMAN STORE中脫身而出，順著通道前進，還有一些有趣的攤位可以逛，最後才抵達報到櫃台。

今年領到的選手袋和報名好禮很棒喔！分別是採用環保可分解「紙紗編織布」的紙袋和適合墾丁海灘風情的草帽。

紙袋

除了印有IRONMAN LOGO外，還寫了響應環保態度與鐵人奮戰精神的標語：「鐵人沒在跟你塑膠」，超級有哽！

草帽

也設計得用心，上頭綁了呼應今年賽事主視覺「電玩」的綁帶，這頂帶出去墾丁大街走跳，除了遮陽，馬上讓大家知道我們是選手啦！

順利完成報到，領取賽事物資並檢查核對無缺少後，趕緊進入轉換區交車、測試晶片，並直接前往小灣沙灘上，進行最重要的...試游。

試游真的很重要，因賽前我得知一個晴天霹靂的訊息，讓我更重視賽前試游。甚麼訊息？就是賽事倒數這幾天，大會每日量測並公布小灣水溫，都高於24.5°C，故大會公告：選擇性穿著防寒衣。

甚麼意思？這意思就是說，要參加2023 IRONMAN 70.3世錦賽與成績排名的選手，不能穿著防寒衣下水，若選手仍選擇穿防寒衣游泳，除了要排在最後出發，成績也將不列入排名！

舟車勞頓來到墾丁參加IRONMAN 70.3，就算最後完賽成績再不理想，帶回最後一名也無妨，但若是沒有連個排名都沒有，怎麼對得起家鄉父老和枕邊人！？

不過我還真的從未在未著防寒衣的情況下長泳，所以很擔心自己能否在未著防寒衣的情況下完成長距離海泳。

穿，還是不穿...多麼天人交戰！

但也還好賽前我參加過一次TMAN舉辦的外木山團練，當時有帶著浮標在大海上奮游，也體驗到海水的載浮載沉，所以也不算完全沒經驗，我告訴自己不要太緊張，就穿著三角泳褲奔向大海試游囉！

(TMAN中秋團練@外木山沙灘)

跳入小灣後，放膽向前游，嚐到海水的鹹味，感受到海浪的起伏，我放緩划頻調整呼吸，慢慢游到第一顆粉紅色肉粽旁，在海裡立泳玩耍一會兒後，再慢慢游回沙灘。順利上岸後，雖然氣喘吁吁，但已讓我對於隔日海泳1.9公里的信心增加不少。可以的！我對自己說。

(阿們..)

晚上我們前往福華飯店享用晚餐，吃飽喝足補滿碳水化合物後，盡快回到下塌旅社盥洗，再檢整隔天三項運動的各項裝備，一切就緒，晚上10點半左右早早熄燈就寢。

(對，還是那雙經典BONT卡鞋)

比賽日-10/2(日)

這天不到清晨四點就醒了，快速盥洗、用完早餐、貼上號碼貼紙＊後，不到五點，我讓莎凡多睡一會兒，獨自拎著裝備往會場去，但這回我把防寒衣留在旅社內，即便賽前依舊公告：本日水溫高於24.5°C，選擇性穿著防寒衣。我決定挑戰自我，我要嘗試首次在賽事中不著防寒衣進行長泳，同時將目標設為：可以不完賽但一定要平安上岸！

前往會場途中，天還是黑的，卻看到一路上滿是目光如炬，炯炯有神的鐵人們，大家目標一致朝轉換區前進，各個都是可敬的對手。

轉換區內一如往昔的熱鬧，彼此認識的選手互相打氣加油，我則是把握時間檢整轉換袋內的裝備與自行車。確認都沒問題後，我將2個轉換袋與1個賽後物資袋掛上架子，差不多了！

(離開轉換區時趕緊把握機會和正忙碌的Syd合影留念)

時間分秒在走，轉換區即將關閉。大會工作人員開始廣播宣喊請選手們盡快往小灣沙灘集結，AM 06：00準時開賽。我赤腳小跑步穿過轉換區，到福華飯店對面的小灣沙灘路口和莎凡會合，還剛好遇見同是首屆IRONGIRL鐵人紳士的尼克和珍珍！在陌生的海灘遇見熟悉的家人與好友，大家互相打氣，又讓我的信心又增加了不少！

(謝謝尼克、珍珍和莎凡的打氣！！)

隨著距離開賽時間越來越近，我與現場超過六百多位鐵人一起沙灘上等待，心情緊張又興奮！

ＡＭ 6:00，大會準時鳴槍！並以Rolling Start的方式，每間隔數秒放行8個人下水。2022 QUBIC IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 國際鐵人三項賽 ，正式計時開始！

(即將出發的選手們 照片來源：大會攝影師 王武楠 畫面右下角那個TMAN黃色背影...應該是我!)

拂曉出擊 更顯壯志決心

我加入中段的選手群中排隊，擠牙膏般的慢慢往拱門前推，直到我站在拱門下第一排面，等待出發。在拱門下等待放行的那數秒，我心中沒有害怕。雖然海泳項目，可能會失敗，但我絕對會在失敗前努力到底！

AM 6:07，'嗶！' 哨聲響起，工作人員平舉阻擋的手落下，輪到我出發了！

我和其他選手一起向前衝，我們跑在冰涼鬆軟的沙灘上，並無懼的沒入大海。

(謝謝ZIV攝影師俊瑋哥拍照！)

開始了第一個項目，游泳 1.9KM！

游泳：海上長泳初體驗，上岸即完賽！每位選手將在小灣沿著一圈950公尺的三角形水道繩繞游兩圈，其中完成第一圈上岸後，需通過拱門下的晶片感應區，再繼續下水進行第二圈。每一位選手都有完整的70分鐘游泳。

對於游泳苦手如我，目標從來都是時限內上岸就好，所以賽前我將手錶設定警示功能，每15分鐘提醒一次，這樣讓我大概知道在異次元水世界裡渡過了多久，當手錶響鈴四次時，我最好快要能上岸，不然就可能就會被關門。

白浪淘淘我不怕，張開手臂向前划！甫開賽之際，選手們就像追逐火光的金山磺港青鱗魚般的瘋狂，此起彼落的划手和踢水，將小灣海面激起無數浪花，好不熱鬧！

(奮力海泳的選手們 照片來源：大會攝影師 王武楠 我覺得畫面右下角那隻手肘...應該是我!)

每位選手正亢奮，動作正大，也漸漸重疊彼此的游泳路線，開始有打頭、拉手、拉腳、踹人的水下動作出現，我游得慢吃了好幾個招呼，泳鏡也被打歪浸水...

(奮力海泳的選手們 照片來源：大會攝影師 Javier Leon Visuals，畫面中間靠水道繩...應該是我!)

但我也不是塑膠，你幹我拐子，我也還你一尻！游泳項目，應該是鐵人三個項目中，最可以禮尚往來的一項了吧。

開賽激情過後，一則以喜一則以憂，喜的是我在一望無際的小灣海域適應得不錯，一點緊張的心情也沒有，憂的是我似乎把自己游爆了，開始覺得每一下划手都有點痠，換氣也過於急促，於是我游向浮球，稍微抓靠調整呼吸後再繼續前進。

長程耐力運動，還是要用自己的速度穩定前進。慢也無所謂，慢慢來比較快。

海泳第一圈時，我隱約看到深水處有揹著氧氣筒仰望著我們的潛水蛙人，應該不可能是潛客特地來看我們游泳，那應該是大會安排的深水戒護人員吧！？除了水面上有划著SUP的戒護人員，水面下也有！不得不說，國際級的鐵人賽事品牌真是準備周全。

(謝謝尼克幫我打氣替我拍照！！)

雖然游得慢，我順利游完第一圈，趁著上岸通過晶片感應區時喘了口氣，莎凡和尼克替我打氣加油，我隨即繼續快步通過沙灘再次沒入海水中。

海泳第二圈時，天已經亮了，陽光照射到透徹的海水中，我在橫渡平行海灘的賽段時，還看到了海底的珊瑚，小灣與活水湖有截然不同的水下風光，真是不錯！不過現在還在比賽，還是快點游吧！！！

游到距離上岸約200公尺，我從水面上望向沙灘，觀賽的群眾寥寥可數，我的確是落在游泳的後段班，但沒關係，平安時限內上岸就好。

(謝謝尼克還在，幫我打氣替我拍照！！)

當我再次踩在鬆軟的小灣沙灘上，我順利完成游泳！在沙灘上久候的莎凡和尼克開心的替我打氣，我自己也很高興！第一次海泳1.9公里！第一次未著防寒衣長泳1.9公里！我辦到了！

氣喘吁吁的跑往轉換區途中，我興奮的高舉雙手大聲吶喊，替自己打氣！彷彿我已經完賽一般！

游泳1.9公里：1:00:05 分組排名：97/99 總排名：643 / 662 註：分組與總排數字參考IRONMAN官方網站，包含超過8小時30分鐘完賽選手

隨後進到轉換區，現場的自行車幾乎都已經出去。我士氣高昂的盡快完成轉換。

T1轉換區：00:09:24，跳上車後開始我比較拿手的項目，自行車 90公里！

(看到攝影機在拍下意識停下來給拍。這位大哥，你在比賽啊！！！！喔喔！！！)

騎車：半島爬坡沒在怕，輕齒比追擊！因為先前已經在二月騎過東三塔挑戰與五月騎過環屏東自行車挑戰賽，所以這次IRONMAN 70.3 墾丁的自行車賽段，不論去程和回程，我都已經騎過，心裡有個底，路途除了會有令人心曠神怡的壯山闊海美景，也會有許多長上坡與下坡等著我們。

上坡將考驗選手的股四頭肌與耐心，下坡則更考驗選手控車能力與過彎技巧。就這樣我踩著公路車並以齒盤52/36 搭配飛輪 11/32的設定挑戰這次自行車項目。

我的騎車策略很簡單也很一般：不要把自己騎到爆掉，要留點力氣給跑步。所以我不強追速度，也不強追超越前方選手，更不在意車錶顯示的數據，一切全憑臨場體感來縮放爬坡與下滑的節奏。

頂著恆春半島的好天氣，一路騎經鵝鑾鼻燈塔、騎經龍磐公園大草原、騎經風吹砂、騎經過第一補給站，順利接獲志工弟弟曬著太陽也要傳遞給選手補給的水壺，一聲道謝，又收到一聲加油，一個燦笑回禮之後，我繼續騎往滿洲鄉，謝謝志工們專業的補給！

就這樣一路騎至港仔大沙漠的第二補給站後折返回程。

沿途上上下下，騎公路車已經爬得不輕鬆，卻仍看到許多真鐵人倔強地騎著高板輪的三鐵車，賣力吃力的爬坡，那也沒甚麼好客氣了，Hasta la vista， 我陸續在上坡與下坡超越許多選手。

最後騎經第三個補給站，我向補給站要了鹽巴加入水壺中，邊騎邊補充鹽水。不過志工弟弟，那個鹽巴好像加太多了，有夠鹹！比小灣的海水還鹹！我好像有點飲鴆止渴。我還是回去轉換區喝水好了，哈哈。

自行車 90公里：3:18:13 分組排名：50/99 總排名： 289/662

感謝自行車大神讓我一路順暢順利完騎。更感謝莎凡在福華飯店旁守候，讓我騎進轉換區前能聽到她給我的一聲加油。回到轉換區後，掛好自行車、拿了轉換袋、戴上遮陽帽、繫上號碼布、穿上跑鞋再戴上太陽眼鏡，快速吃了一條果膠，離開轉換區，開始最後一個項目：路跑 21公里。T2轉換區：00:06:32。

路跑：豔陽斜坡雙夾擊，不停走也快！離開轉換區，時間來到上午10:34，熱力十足的陽光開始曝曬著墾丁。雙腳踩踏的接觸點從輕盈的踏板變成硬實的柏油公路，頓時覺得腳步沉重了起來。我緩慢的跑經過在福華飯店門口等待我替我加油的莎凡後，再跑沒幾步，因為心律和步頻對不上，跑得氣喘吁吁，實在很難受，索性就停下來快走...

從福華飯店一路跑跑走走至墾丁大街，有志工引導選手右轉進入和平巷，剛好路旁就有全家便利商店，我差點右轉進去吹冷氣....不過...吹冷氣我不就變塑膠了！？不行，鐵人沒在跟你塑膠，繼續前進！！！

(你是不是也很想彎進和平巷旁邊的全家便利商店吹個冷氣！！)

順著和平巷跑跑走走，一轉進公園路，發現不太對勁，大會真的沒把鐵人當塑膠，前方賽道直直往上，看起來好像越來越陡耶(眼神死)...不過因為我前面跑跑走走，不斷調整呼吸，心律逐漸穩定下來。緩坡我反而能慢慢跑起來，也盡量躲在公路的林蔭下讓自己少曬點太陽，體溫不要升得太高，就還能動起來。

一路上不斷地替自己內心喊話，終於撐到由Vertex丸鐵運動與高雄鐵人扶輪社認養的第一個補給站(2K)，除了喝水、運動飲料外，我更抓了冰塊往帽子裡塞，頭殼實在太熱了，熱到當機前要盡快降溫！

(頭殼尖尖，因為塞了冰塊....身體需要降溫)

絕大多數的選手在完成游泳及自行車後，體力和肌力已經消耗許多，進入路跑時，往往容易消極，我也不例外，很想跑快點回終點，但偏偏連跑起來都感覺吃力，路跑真是三項運動中的最練心的項目。但還是要跑起來啊！咬緊牙關，繼續慢跑起來。慢慢跑起來，贏過自己，也贏過前面同樣跑不太起來的選手。

跑經過第二補給站(3.6KM)，持續上坡，持續耐著性子，先把目標拆分鎖定在10KM，那我幾乎快跑了一半了，很棒，持續跑下去，沒問題的！

跑到社頂自然公園後，開始迎來稍微舒服的下坡，一邊調整呼吸一邊跑到由DWD鐵人社團認養的第3補給站(7K)，快速補給後繼續前進，我們跑過一望無際的籠仔埔草原，並彎入碎石子路，數百位鐵人戮力向前的步伐讓賽道塵土飛揚。

風塵僕僕，我跑經過由TMAN鐵人社團認養的第4補給站(9.5KM)！我是社團中年資尚淺的社員，但一看到身著黃黑相襯的TMAN鐵人服，團友們馬上熱情給我打氣鼓勵，真棒！繼續往前小跑一段至佳鵝公路交接口，我們跑到墾丁著名景點風吹砂了。領取了信物後繞著角椎用最小半徑迴轉，毫不猶豫的進入TMAN補給站補給，這站除了基本補給品外，居然還有冰沙機、Daniel精釀冰啤酒、以及酸酸甜甜的芒果青！日正當中，對於鐵人來說，這已經不是補給站了，是綠洲！

(謝謝各位TMAN鐵人們的熱情補給！！！照片來源：大會攝影師 王武楠)

(TMAN補給站是不是太超過了!!! 謝謝TMAN鐵友的用心準備 照片來源：TMAN鐵人社團)

不過這站久待太危險(XD)，我還是盡快完成補給，盡快繼續前進！從DWD補給站到TMAN補給站之間這段賽道，選手共要繞行兩圈半，並領取兩個信物，才能轉彎下山。跑在籠仔埔草原上下上下的路線，真的讓選手們在烈日烤肉之餘吃足苦頭。

不過路跑真的是很微妙的運動，一開始跑不動，隨著里程的增加，後面越跑越好；前半段跑不動，跑過一半路程後，後半段越跑越有信心，頭過身就過，加油！！！雖然心態如此正面，但墾丁的好天氣曬得身上每一寸肌膚微微發燙，鼻孔噴換出來的氣也是燒的，從帽沿滴落的汗水沒停過，我把目標縮短為跑到下一個補給站，以此目標努力前進！

(我是誰？我在那裡？我在幹甚麼？！ＸＤＤ)

跑著跑著，終於第2次經過DWD補給站(12.1KM)，也第2次經過TMAN補給站(14.5KM)，拿到了兩個信物，再努力跑回DWD補給站(17.2KM)，完成這兩圈半路程！

繼續跑到叉路口，我向裁判出示兩個信物，隨即右轉船頂路，我要下山囉！剩下最後4公里！就在這時，我看見莎凡在路口等我並大聲替我打氣！我又驚又喜，她怎麼在這裡？原來她去租了摩托車沿途找我！看到莎凡來了，幾乎曬乾的我開心得精神一振！

船頂路一路向下，看似輕鬆，但其實下坡的衝擊反而讓下肢承受更大的壓力，一些前方選手可能為了減輕膝蓋壓力，速度反而放緩。我雖然腿肌也僵硬，卻仍把握機會，努力抬起大腿，順著地心引力，小步伐高步頻順跑下山。跑抵山腳下由DVTT醫聲論壇認養的最後一個補給站(19KM)時，我沒停留太久，向補給站志工要了冰塊丟到背後，喝了兩杯水，馬不停蹄順著三角錐繼續跑，距離終點，最後2公里了！

不知道是不是因為自己獨自跑在雙向四線道且寬敞無人車的屏鵝公路上，雖然路線趨緩，卻覺得最後這２公里特別漫長，心情變得浮躁。

突然跑過一個彎道後，我看到遠遠的大尖山，還有福華飯店橘紅色屋頂，距離終點越來越近，我開始享受最後即將完賽前的一步一步。

終於我跑進福華飯店內，順著圍欄跑在蜿蜒小路上，奢侈的享受沿途圍觀民眾給我的鼓勵，我踏上IRONMAN 70.3終點前的通道，通過拱門終點！

2022 IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人三項賽 FINISH！！我終於完賽也完曬了！！

路跑 21公里：02:33:25 總計完賽時間：07:07:37 分組排名：35/99 總排名： 209/662

完賽後進入終點的會場非常美好，終於能停下來好好跟家人說話，看到朋友就互相恭賀，還可以領到別具特色點陣風格的木質完賽獎牌、精美的完賽T恤和大浴巾外，大會還讓鐵人們可以直接泡在福華飯店的泳池裡降溫舒緩，更提供了冰涼的啤酒與礦泉水二選一，真的是讓熱過頭的鐵人們各個瞬間舒服了起來~

2022 IRONMAN 70.3 墾丁因為「種樹百里」工程，自行車和路跑都有相對高的總爬升，不過等路面修復後，之後可能還是會回復為原先的高速路線吧。所以這場台灣史上最難的IRONMAN 70.3墾丁，絕對堪稱經典！

能在如此具有挑戰性的賽道中奮戰，每一位參賽的鐵人真的都非常值得驕傲！也再次呼應本次賽事精神標語：Play Hard，Be Proud！

而不管對於自己的完賽成績是否滿意，我們再一次帶著突破瓶頸後的經驗完賽，我們又更強韌了一點！鐵人三項的迷人之處在於一場比賽可以玩三項運動，而鐵人三項的困難之處也在於一場比賽必須完成三項運動。鐵人沒在跟你塑膠，繼續持續練習，只有累積才有奇蹟，一起加油！！！

2022 QUBIC IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan 國際鐵人三項賽 賽事成績

男子個人組 第一名：李長泰 05:04:17 第二名：劉光武 5:10:45 第三名：吳承泰 05:11:45

女子個人組 第一名：洪筱婷 05:36:11 第二名：鍾天晴 05:47:46 第三名：郭慧希 05:59:39

賽後我們多待一天，大多數的鐵人和遊客都ㄧ離開墾丁，所以我們趁機享受了墾丁週日夜晚的清幽。也因為我將陪伴莎凡在11月12日初次挑戰雙塔520，所以周一清晨，我們悠悠地騎著摩托車，先去看看鵝鑾鼻燈塔，拜一下碼頭，希望屆時一切順利，全員順利完賽！

比賽過後真的可以好好欣賞台灣的好山好水！台灣，水尬！