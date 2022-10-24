賽事心得／朝聖鐵人故鄉-Kona 完賽篇

一早4點起床，5點進入轉換區準備，快到轉換區關門時，突然聽到”碰”一聲，是有選手的車胎爆裂了，那位選手已經出轉換區，等進T1後，應該會傻眼吧! 我們這分齡組為倒數第二組7:35出發，從Female Pro 6:25出發，到我們出發需要等70分鐘，陽光也漸漸露出，溫度也慢慢升高，在等待的時間，準備了一罐水及2包Gel，在下水前把他吃完，靜心的等待比賽的開始。

水中比武輪到我們了，579人雖同時出發，但下水點就那麼大，還是需要排隊，尚未游到起點就已經鳴槍，急忙按手錶開始計時. 一開始真的很混亂，前面較慢的，就要找空間游過去，後面較快的，伺機超越，簡直是在水中打架，選手們只為前進，巴頭，肘擊，龍爪手，無影腳紛紛出招，而我只能在浪中求生存. 沒多久，小鮮肉組(M18~24)上來了，又是幾番的過招，我都懷疑我是否能無傷上岸. 直到第一個轉折點後，速度差不多的也自成一個集團，但難免還是會再彼此過招一下. 手錶雖有設500M提示一次，但覺得都過了好久還沒有提示，也忘了到底游了幾個警示，就跟著集團一同上岸。

T1轉換帳中，滿滿都是人，找不到椅子可坐，只好坐在地上穿鞋，到腳踏車處找到車子，從容的戴上安全帽，出了T1一切還算順利，但手錶為什麼按了lap鍵卻直接跳去儲存頁面，重複操作了幾次，才進入Bike 頁面. 在剛開始的道路稍狹窄且有下坡急轉90度，前方已有選手互撞而摔車，我也需特別小心，在Kuakini Hwy是最多觀眾的地區，感受到加油觀眾們的熱情，心情也雀躍著，在直上Queen K 轉彎處還有檳榔三兄弟熱情的吶喊。

夏威夷群島是由火山噴發而形成，Big Island 的道路是沿著火山熔岩而建的高/快速公路，路的兩旁就是火山熔岩的景色，島的中間則是火山公園，這特殊的景色，應是Ironman Kona專屬。

起伏不斷的腳踏車路線，炙熱的陽光，黑色的火山熔岩景色，路上一台一台的三鐵車依序排列著，是平常看的YouTube影片上的影像，如今我也身在其中，在這Queen K 公路上馳騁競速，感覺是如此的真實，如此的雀躍.陽光炙熱，心跳加速，風速帶走了汗水，稍不注意，體力流失而不自覺，期待每個補給站，長長寬寬的公路上，選手是如此的多，要保持足夠的距離，也要保持著功率，超越其他選手，也被其他選手超越，週圍的選手就是保持那些人. 就在過第二個補給點，我前方的選手突然摔車翻了一圈，我嚇了一跳，好在距離保持的夠，還來得及反應，看他可以坐在地上，應該無大礙。

也許一開始就沒有補給電解質，也許喝不慣開特力，雖然都拿了兩罐水來補充水分，在上Hawi的長上坡時，左大腿內側隱隱要抽筋，不得不降低瓦數來緩解要抽筋的感覺，不應該這麼早就出現要抽筋的現象。到Hawi (95KM)折返點後，前兩天來試騎過，有熟悉的感覺。雖然有緩下坡約8KM，但身體已經感覺有力出不來，怕中暑，所以特意放鬆騎想把尿逼出來，但不成功，下Hawi 這26KM也是上上下下不斷的坡，感覺好漫長，無止境，特別磨人心志。轉進Queen K 後約剩45KM，與自己不斷的對話，鼓勵自己，在1個半小時就可進T2，但逆風似乎延長了這個時間。

時間的走動，風向也在變化，為何感覺去回都是在逆風？此時左大腿真的抽筋了，還好有準備一包32Gi 的乖乖膠，才把抽筋緩解掉，失誤是一連串的開始，腳踏車騎了約4個半，車錶居然進入休眠模式，只有每15分鐘的竟是才會醒來30秒，這我又傻眼了，我沒有做任何設定的改變啊~ 接下來我就只能盲騎了，那時的體感已經不準了，看看周圍的選手，好像狀況都差不多。補給我準備了7包SiS 的黑膠，2包 SiS 可樂含咖啡因的Gel，約354G的碳水，應該是夠的，電解質錠也準備一包，約30顆，但太晚補了，也沒有吃固體的食物，導致身體無力感與抽筋. 最後一個補給站，拿了3包Maurten，也是吃完，不知道是不是吃太多碳水的關係，導致後面胃關門？終於要進入T2 了，兩旁還是很多觀眾在加油，精神一振，終於要進入跑步了。

進入T2後，到轉換帳更換跑鞋，順便解放一下，但時間沒有預期中的久，可能喝水喝得還不夠. 出T2準備開始有信心的路跑，雖然一開始覺得很累，但想只要身體適應了就好，在Kuakini Hwy 與 Alii Drive 上， U looking good，Good job，Bravo，觀眾加油聲此起彼落，雖想享受這氣氛，但身體似乎不聽使喚. 在轉進Alii Drive後就遇到J 帥，他還連線我老婆，要我說點什麼，我只想說好累喔~ 但我一定會完賽。

J 帥還提醒我，前方就是補給站，記得補水，節奏不要被觀眾的情緒帶走了。經過我的住宿旅館前方時，覺得心跳好快，胸部呼吸有點痛，頭昏眼花，濃濃的睡意侵蝕而來，我不得不停下來用走的，我好想進去睡一覺，但有聲音告訴我不行，要堅持下去，一路就走走跑跑。過補給站也是冰塊，水猛塞，Maurten 也是能拿就吃，但過第二個補給站，Maurten 一入口就吐了出來，我知道身體已經在排斥了，之後我只能喝可樂及橘子口味開特力來補充身體的能量. 在上Queen K 前，滿滿的加油聲，遇到認識的友人，心情也會快樂些，只能用笑容來回報，告訴他們我很好。

上Queen K 後，左方傳來陣陣的音樂聲，讓選手們跟著節奏舞動，長長的Queen K，已經有選手在回程的路上，我才在前去的路上，身影隨著陽光西落漸漸拉長，一再盼望的折返點，卻遲遲看不到. 看著路上的里程，換算成公里數，突然有種想哭的感覺，路途雖然還遙遠，但我知道我一定能完賽。在轉進機場路與Energy lab 的路上，陸續遇到富祥，獅王，靜怡老師，在這夢幻又真實的賽道上彼此加油著. 跑往Energy Lab 的路上，很靠近海邊，涼風徐徐吹來，看著夕陽西沉，何嘗不是種快意與享受。隨著天色漸漸黯黑，身體也慢慢恢復了，猶如夜行性動物，得以黑暗中快速前進. 在回程的路上，全黑的環境，只能靠身體的感覺周遭，偶爾幾個大路口才有路燈照耀著前路，只有踏踏聲伴我前進。

終於回到終點前約200-300米，好友祐榮拿著國旗等我，這是我們的約定，但對不起，讓你久等了。將國旗披在身上，跑向終點，與加油觀眾擊掌，享受著榮耀的一刻，當國旗越過終點，U R Ironman，Cheng-Tso Tsai from Taiwan，我的夢想成真，朝聖之路完成。

當下我的心情是如此的平靜，志工領著我步入休息區，也詢問我身體狀況，他們問我從哪裡來，我很驕傲的說 ” Taiwan”. 在休息區，也沒有椅子坐，看到獅王，一坐下來就想躺下睡覺，好累喔~

Kona是鐵人的聖殿與故鄉，有幸與世界的強者一同競賽，即使成績不佳，此行值得，更讓我要往世界看，不要只侷限在台灣，跳出舒適圈，挑戰不一樣的世界。在前進聖殿的路上，一直得到許多人的協助與支持，謝謝有愛的社團DWD，謝謝私下贊助的友人們，謝謝贊助產品的廠商，謝謝教練 Sam Hsieh及吹風團，謝謝同事們，有你們才讓我可以完成朝聖之路，實現夢想。