足球／迷你足球四地開踢 新竹風城捲起足球風

111年度國民小學迷你足球賽本周兵分四路開踢，分別在彰化、澎湖、金門展開之外，新竹市賽區則是在迪卡儂新竹店進行，新竹市今年共有19支隊伍報名參賽，由於是在市中心的購物商圈舉辦，也吸引了不少路過購物的民眾湊熱鬧。

來自新竹足校新星的小球員蔡言寬動員了全家三代到場加油打氣，尤其是阿嬤的心情隨著比賽的張力相當投入，只要孫子蔡言寬持球進攻就開心得拍手叫好。蔡爸爸表示，為了減輕孩子課業上的壓力及訓練體能，每周讓他上三小時的足球學校課程，而蔡言寬在開始學習足球後也愛上這項運動，每周都期待足球課的到來。今天也特別動員全家來幫他加油打氣。

夢幻光芒足球俱樂部的學員從幼兒到10歲多達數十位，總教練鄭君磊是來自義大利的混血兒，從小在台灣長大，率隊參加迷你足球散賽事已有多年經驗，有別於台灣本土球員的著重體能的教學方式，更重視球員的跑位訓練。

鄭君磊表示，當初就讀的新竹高中是升學高中，對足球較不重視，因此他特別希望球員除了讀書外也別放棄對足球的熱愛，球隊裡有少數小球員是來自單親家庭，所以他在訓練之餘也當起保母的工作，協助接送小朋友。

鄭君磊認為，台灣的幼兒球員跟歐洲最大的不同是小朋友都是父母半強迫送來俱樂部學習足球，跟歐洲幼兒球員發自內心喜歡足球有很大的不同，他希望他指導的小球員一輩子都能比別人更愛足球。

迷你足球協會祕書長張武業表示，氣墊式迷你足球場強調安全無邊界及為孩童特製，在小球員享受踢球之餘，家長也能安心，同時將規則簡化，讓孩童簡單理解規則並引起學習動機。

張武業並感謝雲豹能源長期支持迷你足球賽，今年特別新增 「分區挑戰賽」，讓每一區U8組1、2名能夠晉級全國，足球小將們可以跟各縣市的選手切磋球技、跟著卡達世界盃一起爭奪榮耀。