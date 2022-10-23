藤球／3年苦心經營有成 萬丹國中奪青少年錦標賽隊史首冠

「從零開始」雖困難，沒澆熄萬丹國中藤球隊熱情。來自屏東的萬丹，3年前成立藤球校隊，經過教練方瑞照苦心經營及來自校方的大力支持，今年全國青少年藤球錦標賽收到成果，女子隊在單循環賽事一舉踢出4連勝，勇奪國中女子組3人賽冠軍，也是隊史第一座青少年錦標賽冠軍。

「萬丹國中第一次奪冠，當然很開心，一切的努力有了收穫。」教練方瑞照用心在南部發展，聽到哪裡需要藤球教練，就會接受他的教練鄭力元指示，四處「開疆闢土」；他2019年來到萬丹，先從興華國小開始，隨後找到萬丹國中，獲得校方全力支持，讓他專心打造藤球校隊。

屏東縣一直是台灣藤球發展的南部重鎮，但近年來少子化影響，又有人口外移的問題，要如何延續光榮傳統，成為鄭力元與方瑞照師徒倆的重要課題。方瑞照在萬丹找到機會，儘管只是非學校編制的校隊教練，他平日還得兼差游泳教練，但他甘之如飴，「看到孩子進步，我就又有動力繼續教下去。」他特別點名7年級小將郭子寧，進步幅度看得到。

屏東縣的藤球發展，目前已有三級制，方瑞照坦言，要留住選手，理想的升學路非常重要，未來會持續努力尋找願意合作的南部大專院校，他說：「升學就是學生跟家長最關心的部分，我們希望能讓喜歡藤球的孩子能繼續藤球路，更期待找到更多好手。」

全國青少年藤球錦標賽首度移師嘉義市舉行，嘉義市體育會藤球委員會去年才成立，今年就承辦全國性賽事，展現主委林怡華在地發展決心，閉幕頒獎典禮更請來嘉義市副市長陳淑慧與教育處處長林立生擔任頒獎嘉賓，讓參賽選手感受在地熱情。