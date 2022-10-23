聽障／保齡球獎牌庫開張！女子個人賽收穫1銀1銅

第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事20日起在馬來西亞吉隆坡登場，我國在女子個人賽大有斬獲，薛秀珍與林香孜共進帳1銀1銅，蔡英文總統在獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀選手，並鼓勵我國聽障保齡球代表隊再接再厲，創造佳績。

我國聽障女子保齡球隊實力堅強，本屆賽事匯集當前我國實力最佳的選手與賽，在大會賽程次日舉行的女子個人賽，林香孜以1157分、預賽排名第一晉級準決賽，另一名好手薛秀珍則以1110分、預賽第三名晉級。

準決賽中，薛秀珍穩紮穩打，以182：153擊敗南韓對手李昌敏（Lee Chanmi，音譯），率先晉級金牌戰；林香孜對決新加坡選手橫山直美（Adelia Naomi Yokoyama）沒能延續預賽時的好手感，以177：206敗北，無緣晉級金牌戰，仍為我國奪下一面銅牌。

隨後進行的金牌戰，一向給人冷靜形象的薛秀珍受到現場高張力比賽氛圍影響，表現不若預賽及準決賽，最終以165：176分屈居銀牌，不過也為中華代表團本屆聽奧獎牌數累積到2金8銀9銅。