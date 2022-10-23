世界紀錄作假？曾格爾千字反擊「向專家致歉」 卻少1關鍵資料

知名登山好手曾格爾風波不斷，先是遭爆與人夫傳不倫戀情，如今，甫於10月4日攻頂世界第八高峰「馬納斯魯峰（Manaslu）」，並寫下13小時無氧速攀的世界紀錄也遭質疑。對此，曾格爾則在臉書貼出攀登過程中的影片、認證單位等資訊釋疑，至於大眾關心的GPS登山軌跡，則因inreach主機（全球衛星雙向通訊機）故障，承諾待回國修復完成後將再一併公布。

針對無氧與速攀紀錄遭外界質疑，曾格爾提及8月於巴基斯坦的攀登表示，自己連續5座八千米都是與挪威女性登山家團隊同時挑戰，沿途也都有看到彼此，登頂後見面也都會打招呼、相互打氣，「登山過程絕對是透明且公開」。

至於13小時無氧挑戰馬納斯魯峰攀登，曾格爾直言「能夠快速抵達頂峰，我不敢說我有多麼厲害，但一定是天時、地利、人和」，她強調挑戰兩天天氣非常好、風速也是近一週以來最小的日子；而有人質疑三營到四營比四營到頂峰慢，則是因三營有一小段在前幾天發生雪崩，但還好雪並無將繩索埋的很深。

曾格爾指出，過往18個月裡連續攀登12座八千公尺山峰，即使過程中短暫回台也仍持續訓練，自認目標明確，就是「要維持身體狀況」。她坦言從有氧到無氧、到這次嘗試速度攀登，過程相當痛苦，「登頂就算同一條路 ，不同季節、不同時間、不同天候出發，時間花費就可能相差數倍」。

文末，曾格爾表示，有人拿不同類型的運動來相比，但她也提醒大家「根本無法比較」，且登山本來就是以健康開心為主的活動，不需比較、更不該有輸贏的二元對立心態，「我以突破傳統思維，創出登山界的新成績，而讓以此維生的專家有所顧慮，在此先行致歉」，但她卻認為生命存在的意義之一「應該是突破而非承襲」。