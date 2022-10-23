羽球／紐西蘭北港挑戰賽 台灣包辦3冠

在紐西蘭奧克蘭的舉行的北港羽球挑戰賽決賽今天登場，台灣選手包辦男雙、女雙、混雙冠軍，其中宋碩芸儘管女單在16強止步，但女雙與余芊慧攜手，力退澳洲組合，拿下冠軍。

2022年北港羽球國際賽屬於世界羽球聯盟（BWF）國際挑戰賽級別，共有4組台將闖進男雙、女雙、混雙決賽。

台灣混雙組合張課琦與李芷蓁前一站澳洲班迪戈（Bendigo）挑戰賽合力奪得本季合作首冠，今天決賽激戰3局、61分鐘，以16：21、21：9、21：19擊退日本組合，連2站收下冠軍。

宋碩芸10月上旬先是在雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后，後來轉戰班迪戈挑戰賽，女單再度登頂，這次參加北港羽球挑戰賽，女單在16強賽遭到淘汰，無緣挑戰女單連3站稱后，至於女雙則與余芊慧搭檔，以21：19、21：17橫掃澳洲組合陳煊渝與康榮雅，奪得冠軍。

男雙決賽上演「台灣內戰」，由張課琦與柏禮維對決兄弟檔李芳任與李芳至，兩組人馬連2週在決賽狹路相逢，最終「張柏配」以10：21、22：20、21：13帶走冠軍，張課琦連2週大豐收，在男雙、混雙項目都獲得冠軍。