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桌球／每次交手都陷苦戰 球王樊振東讚林昀儒：非常有實力

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒，資料照。 歐新社
林昀儒，資料照。 歐新社

「小林同學」林昀儒日前在WTT澳門冠軍賽男單四強賽與球王樊振東大戰6局，雖然最後以2：4落敗，但林昀儒的堅強實力仍讓樊振東讚譽有佳，「每次打都有新的感覺」。

林昀儒首局陷入苦戰，僅拿下1分，所幸第二局及時回穩緊咬比數，讓樊振東稱讚：「第二局開始我覺得這種比分，或是說這種較量，是我們真實水平的體現。」雖然最後林昀儒2：4不敵樊振東，不過球王仍認為林昀儒是一名非常有實力的運動員。

樊振東後來也表示，覺得每次和林昀儒交手都是一種「新的感覺」，「包括他的年齡、對球的鑽研，我覺得每次打都能感覺到他在進步，自己每次也都全力以赴做好充分準備。」

21歲的林昀儒和25歲的樊振東曾經交手7次，小林同學僅拿下1勝，目前處於6連敗狀態，雙方上次交手是在東京奧運四強戰，雙方大戰7局樊振東才險勝。

林昀儒

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