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路跑／破2萬跑者參與 長榮航空城市觀光馬拉松回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2022長榮航空城市觀光馬拉松今天於總統府前廣場盛大開跑。圖／大漢集團提供
2022長榮航空城市觀光馬拉松今天於總統府前廣場盛大開跑。圖／大漢集團提供

疫情後回歸的「2022長榮航空城市觀光馬拉松」，今天於總統府前廣場盛大開跑，總共吸引超過2萬名跑者，國內多位好手也現身，謝千鶴和曹純玉各完成女子10公里和半程馬拉松4連霸，「印帝」周庭印則以2小時29分01秒摘下男子馬拉松冠軍。

長榮航空城市觀光馬拉松去年因疫情取消，今年回歸加入全程馬拉松組別，長榮航空孫嘉明總經理說：「長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，這代表長榮航空跟跑者都一起準備好了！我們希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。」

國內長跑好手謝千鶴今天以37分02秒衛冕女子10公里組，曹純玉也以1小時15分16秒摘下半程馬拉松后冠；今年為鼓勵青少年跑者挑戰自我，長榮航空於另增設10公里組的「幼苗組」獎項，優勝者鄭惟仁年僅15歲，且跑出36分59秒的成績居，總排名第8，邁向國手之路值得期待。

為迎接首屆「全馬」盛會，長榮航空今年提供以長榮航空飛機主軸設計的完賽連帽斗篷，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標，另送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3000元旅遊金供跑者抽獎。

長榮航空舉辦城市觀光馬拉松之餘，也不忘宣導企業永續的精神，持續朝2050年淨零碳排的目標努力，包括推行無紙化數位服務，跑者可於官網直接查詢及下載成績證明、使用保時捷電動車作為大會前導車，以及賽事補給站全數使用中華紙漿超環保非塑食安用紙杯；今年賽事也將捐贈新台幣120萬給財團法人高雄市耕馨身心關懷協會，期盼可以拋磚引玉，邀請各界一同響應社會公益。

2022長榮航空城市觀光馬拉松今天於總統府前廣場盛大開跑。圖／大漢集團提供
2022長榮航空城市觀光馬拉松今天於總統府前廣場盛大開跑。圖／大漢集團提供
周庭印奪下男子馬拉松冠軍。圖／大漢集團提供
周庭印奪下男子馬拉松冠軍。圖／大漢集團提供
2022長榮航空城市觀光馬拉松今年加入全程馬拉松組，共吸引2萬多名跑者參與。圖／大漢集團提供
2022長榮航空城市觀光馬拉松今年加入全程馬拉松組，共吸引2萬多名跑者參與。圖／大漢集團提供

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