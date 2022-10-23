快訊

NBA／78次大三元平張伯倫中鋒紀錄 約柯奇領金塊挫雷霆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／「台灣蝶王」王冠閎 德國世界盃200公尺蝶式摘銅

中央社／ 台北23日電
王冠閎。 報系資料照
王冠閎。 報系資料照

「台灣蝶王」王冠閎儘管在世界盃首站德國站男子100公尺短道蝶式無緣決賽，但今天在男子200公尺蝶式決賽傳出捷報，游出1分51秒04，拿下銅牌。

現年20歲的王冠閎今年5月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來6月參加在匈牙利舉行的國際游泳總會（FINA）世界游泳錦標賽，躋身200公尺蝶式準決賽，締造台灣男泳將的新紀錄，這次再度展開國際賽之旅，預計征戰在德國、加拿大、美國等地舉行的世界盃短道賽事，瞄準12月登場的世錦賽

世界盃首站賽事10月21至23日在德國柏林舉行，王冠閎在男子100公尺蝶式預賽，以51秒18排名第9，與第8名的義大利選手里沃爾塔（Matteo Rivolta）僅差0.22秒，與決賽門票擦身而過。

男子200公尺蝶式項目預賽分5組進行，取前8晉級決賽，王冠閎預賽游出1分53秒15，名列第3，挺進決賽，他在決賽再將個人成績往前推進，繳出1分51秒04，收下銅牌。

南非選手利克羅斯（Chad Le Clos）、瑞士選手龐蒂（Noe Ponti）各以1分49秒62、1分50秒43拿下金牌、銀牌。

前2名選手來頭不小，利克羅斯曾在2012年倫敦奧運拿下200公尺蝶式金牌，去年世錦賽短道100公尺、200公尺蝶式各摘下銀牌、銅牌；而龐蒂則在去年東京奧運100公尺蝶式鍍銅。

教練黃智勇接受中央社訪問時表示，王冠閎200公尺蝶式預賽的秒數比預期稍慢，賽後有再進行檢討，並研究先前打破世青紀錄的影片，王冠閎決賽時調整節奏，在前100、150公尺時都還暫居領先，「但最後50公尺，配速有點掉」，但他認為，決賽成績已比預期好。

黃智勇指出，參加世界盃是個很好的以賽代訓機會，希望王冠閎接下來每站賽事都能有一點突破，「這樣要闖進世錦賽決賽就不難」，同時也期許王冠閎明年亞運能站上頒獎台，並能儘早取得巴黎奧運門票。

王冠閎2020年11月曾代表卡利神鷹隊參加在匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯盟（ISL）賽事，於200公尺蝶式項目首度游進1分50秒大關，飆出生涯最佳1分49秒89成績，成為世界青少年短水道紀錄保持人。

王冠閎 世錦賽

延伸閱讀

德國雙人代言人坤達廚藝技壓全場 一日店長大秀廚藝

專家：德國和歐盟必須向中國亮出紅線

霹靂舞世錦賽台灣隊止步32強 汲取經驗回歸訓練

不顧內閣反對 德國總理擬同意中資入股漢堡港

相關新聞

羽球／世青混團摘銀！中華隊創隊史最佳

2022世界青年羽球混合團體錦標賽17日起在西班牙桑坦德舉行，中華U19羽球代表隊派出多位潛力好手，4強賽先在5點大戰力...

游泳／「台灣蝶王」王冠閎 德國世界盃200公尺蝶式摘銅

「台灣蝶王」王冠閎儘管在世界盃首站德國站男子100公尺短道蝶式無緣決賽，但今天在男子200公尺蝶式決賽傳出捷報，游出1分...

路跑／破2萬跑者參與 長榮航空城市觀光馬拉松回歸

疫情後回歸的「2022長榮航空城市觀光馬拉松」，今天於總統府前廣場盛大開跑，總共吸引超過2萬名跑者，國內多位好手也現身，...

廣角鏡／中市體育嘉年華 萬人同歡

日前在嘉義縣全民運動會獲得總錦標4連霸的台中市，昨在大甲體育場進行「台中市體育嘉年華」活動，吸引上萬名的民眾參與。台中市...

全田賽／女子鏈球 余雅倩破大會紀錄

下半季前兩場比賽進行調整但都以破大會紀錄拿下金牌後，我國女子鏈球紀錄保持人余雅倩，昨天在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽再度以6...

桌球／不敵世界球王樊振東 林昀儒WTT澳門冠軍賽4強止步

WTT桌球澳門冠軍賽我國一哥林昀儒今天在4強賽遭遇世界球王樊振東陷入苦戰，在首局僅拿1分的情況下，林昀儒接下來幾局雖然緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。