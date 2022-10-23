羽球／世青混團摘銀！中華隊創隊史最佳

2022世界青年羽球混合團體錦標賽17日起在西班牙桑坦德舉行，中華U19羽球代表隊派出多位潛力好手，4強賽先在5點大戰力退印尼隊，金牌戰門票到手，最終決賽碰上南韓隊雖在4點後落敗，銀牌成績仍創史上最佳。

金牌戰台灣派出郭冠麟擔任首點男單，他和對手金炳宰大戰3局，但耗時1小時5分鐘以21：14、22：24、19：21遭逆轉，第2點女單柯若瑄也沒能突破，讓南韓先取得點數2：0的「聽牌」優勢。

第3點男雙黃睿璿/蔡富丞頂住壓力，激戰3局為中華隊勝場開張，可惜第4點女雙楊筑云/詹又蓁能從延長戰線，讓南韓以點數3：1迎接金盃。

世界青年羽球混合團體錦標賽小組循環賽皆要打滿5點，中華隊與秘魯、德國、喬治亞、葡萄牙同分在C組，由各小組第一名進入8強賽事；中華隊殺出重圍，一路過關斬將，小組4場賽事都以5勝完勝對手，8強賽碰上英格蘭再以3：0闖進4強，最終雖沒帶回金盃仍寫下隊史最佳，改寫2011年和15年的銀強成績。