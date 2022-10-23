羽球／世青混團摘銀！中華隊創隊史最佳
2022世界青年羽球混合團體錦標賽17日起在西班牙桑坦德舉行，中華U19羽球代表隊派出多位潛力好手，4強賽先在5點大戰力退印尼隊，金牌戰門票到手，最終決賽碰上南韓隊雖在4點後落敗，銀牌成績仍創史上最佳。
金牌戰台灣派出郭冠麟擔任首點男單，他和對手金炳宰大戰3局，但耗時1小時5分鐘以21：14、22：24、19：21遭逆轉，第2點女單柯若瑄也沒能突破，讓南韓先取得點數2：0的「聽牌」優勢。
第3點男雙黃睿璿/蔡富丞頂住壓力，激戰3局為中華隊勝場開張，可惜第4點女雙楊筑云/詹又蓁能從延長戰線，讓南韓以點數3：1迎接金盃。
世界青年羽球混合團體錦標賽小組循環賽皆要打滿5點，中華隊與秘魯、德國、喬治亞、葡萄牙同分在C組，由各小組第一名進入8強賽事；中華隊殺出重圍，一路過關斬將，小組4場賽事都以5勝完勝對手，8強賽碰上英格蘭再以3：0闖進4強，最終雖沒帶回金盃仍寫下隊史最佳，改寫2011年和15年的銀強成績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言