世青羽球混合團體賽 中華隊奪銀創隊史最佳

中華隊這次在世界青年羽球混合團體錦標賽隊史首闖冠軍戰，但冠軍戰僅靠著男雙組合黃睿璿與蔡富丞，搶下1勝，最終以1：3不敵韓國隊，拿下銀牌，依舊締造隊史最佳成績。

今年世界青年羽球混合團體錦標賽在西班牙桑坦德（Santander）舉行，預賽分成8組，分組第一隊伍才能取得8強門票，中華隊預賽與德國、秘魯、葡萄牙、喬治亞同在C組。

小組賽都需打滿5點，中華隊預賽4戰都以5：0過關，拿下8強入場券，8強賽以3：0擊敗英格蘭，4強賽再以3：2擊退衛冕軍印尼隊，中華隊過去曾在2011年、2015年兩度闖進4強，並摘下銅牌，這次收下隊史首張冠軍戰門票，與韓國隊爭冠。

中華隊冠軍戰由男單好手郭冠麟打頭陣，歷經3局、65分鐘苦戰，以21：14、22：24、19：21不敵韓國選手金炳宰（Byung Jae Kim，音譯）。

台灣女單好手柯若瑄鎮守第2點，以14：21、15：21落敗，讓韓國隊搶先聽牌。

把關第3點的台灣男雙組合黃睿璿與蔡富丞，與對手激戰3局，以21：18、17：21、21：13勝出，幫助中華隊將戰局追成1：2，將戰線延長至第4點。

第4點台、韓女雙組合上演對決，詹又蓁與楊筑云首局在領先5分情況下遭到逆轉，以18：21棄守，次局在3：3平手時，被對手連得8分，拉開差距，「詹楊配」最終以12：21輸球。

儘管爭冠失利，但中華隊帶回1面銀牌，仍是隊史最佳成績。