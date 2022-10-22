桌球／不敵世界球王樊振東 林昀儒WTT澳門冠軍賽4強止步

WTT桌球澳門冠軍賽我國一哥林昀儒今天在4強賽遭遇世界球王樊振東陷入苦戰，在首局僅拿1分的情況下，林昀儒接下來幾局雖然緊咬樊振東不放，可惜最終仍是以1：11、10：12、11：7、6：11、11：9、6：11敗下陣來，止步於4強。

林昀儒這次WTT澳門冠軍賽一路晉級到4強賽，並與中國大陸球王樊振東繼東京奧運4強賽後再度交手，儘管生涯對戰以1勝6敗屈居下風，但林昀儒今天仍是奮力一戰。

首局林昀儒在球路被樊振東鎖定的情況下，開賽就被打出8：0攻勢，首局也以1：11讓出，不過第二局林昀儒重新調整腳步，一度取得4分領先，不過樊振東很快就將戰局扳平，以12：10再下一城。

第三局林昀儒同樣一度取得8： 4領先，不過接連的失誤也讓樊振東追到2分差距，但林昀儒這一局也頂住壓力，以11：7扳回一城。

在第四節被樊振東以11：6拿下搶先聽牌後，第五局林昀儒也緊咬比分不放，多次將比數追平，甚至取得領先，以10：8取得兩個局點，在第一個局點被化解後，以11：9拿下勝利，將局數追到2：3。

第六局林昀儒開賽後取得4：1領先，不過樊振東也鎖定林昀儒的反手不斷展開攻勢並反超前比數，最終以11：6拿下勝利與冠軍賽門票。